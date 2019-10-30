Число иностранных туристов в Приморье выросло на 19%

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября. /ТАСС/. Число иностранных туристов, прибывающих в Приморский край, увеличилось на 19 процентов за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Всего регион посетили 768,5 тыс. иностранцев, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В июне этого года Приморье вошло в тройку лидеров по уровню развития въездного туризма после Москвы и Санкт-Петербурга.

"По словам представителей краевого департамента туризма, с января по сентябрь Приморье посетили 768 546 иностранцев; из них с туристскими целями - 632 344. Прирост составил 23% и 19% соответственно", - говорится в сообщении.

Первое место по числу посещающих Приморье туристов занимает Китай - 382,4 тыс. Это - почти половина от всего потока. На втором месте граждане Южной Кореи - их побывало 245,6 тыс. человек. На третьем - туристы из Японии, которых прибыло в регион 28,7 тыс. человек. Кроме представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Приморье активно посещают граждане Индии, Индонезии, США и Австралии.

"Мы, безусловно, продолжим работу по тем направлениям, которые определили для себя в качестве стратегических: это привлечение новых авиа- и круизных компаний, продвижение потенциала всего края и, в частности, Владивостока среди блогосферы Китая и Республики Корея и многие другие", - приводится в сообщении комментарий врио вице-губернатора края Константина Шестакова.