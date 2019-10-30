Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число иностранных туристов в Приморье выросло на 19%

Всего регион посетили 768,5 тыс. иностранцев
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября. /ТАСС/. Число иностранных туристов, прибывающих в Приморский край, увеличилось на 19 процентов за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Всего регион посетили 768,5 тыс. иностранцев, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В июне этого года Приморье вошло в тройку лидеров по уровню развития въездного туризма после Москвы и Санкт-Петербурга.

"По словам представителей краевого департамента туризма, с января по сентябрь Приморье посетили 768 546 иностранцев; из них с туристскими целями - 632 344. Прирост составил 23% и 19% соответственно", - говорится в сообщении.

Первое место по числу посещающих Приморье туристов занимает Китай - 382,4 тыс. Это - почти половина от всего потока. На втором месте граждане Южной Кореи - их побывало 245,6 тыс. человек. На третьем - туристы из Японии, которых прибыло в регион 28,7 тыс. человек. Кроме представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Приморье активно посещают граждане Индии, Индонезии, США и Австралии.

"Мы, безусловно, продолжим работу по тем направлениям, которые определили для себя в качестве стратегических: это привлечение новых авиа- и круизных компаний, продвижение потенциала всего края и, в частности, Владивостока среди блогосферы Китая и Республики Корея и многие другие", - приводится в сообщении комментарий врио вице-губернатора края Константина Шестакова.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Спор вокруг Курил
Пилотная группа японских туристов прибыла на южные Курилы
Сейчас гости направляются на осмотр достопримечательностей побережья острова Кунашир
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС