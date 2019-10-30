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Горам на юге Приморья присвоят имя Алексея Будищева

Горы находятся в Партизанском районе региона

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября. /ТАСС/. Депутаты в Приморье поддержали проект постановления о присвоении имени одного из первых исследователей территории Приморского и Хабаровского краев подполковника корпуса лесничих Алексея Будищева безымянным горам в системе Сихотэ-Алиня в Партизанском районе на юге региона. Об этом сообщила пресс-служба законодательного собрания Приморья.

"Как сообщил председатель комитета по региональной политике, законности и международным отношениям Джамбулат Текиев, в соответствии с действующим законодательством комитет признал представленные документы соответствующими установленным требованиям и получил заключение губернатора Приморского края об одобрении данной инициативы. Предложение поддержали и жители Партизанского городского округа", - сообщила пресс-служба.

Руководитель лесоустроительной партии Алексей Будищев совершил несколько многомесячных экспедиций по территории современных Приморья и Хабаровского края, во время которых получил материалы о географии, флоре, фауне, населении новых земель. В 1864 году он составил "Карту части Приморской области, заключающей Приамурский и Приуссурийский края и прибрежье Восточного океана". Императорское Русское географическое общество высоко оценило результаты работы Алексея Будищева по исследованию лесов Приамурья и Приморья и удостоило его высокой награды - малой золотой медали.

Горы Сихотэ-Алиня простираются от южного Приморья до устья Амура на севере Хабаровского края. Здесь расположено несколько крупных охраняемых природных территорий, в том числе, нацпарк "Анюйский", Лазовский и Сихотэ-Алиньский заповедники и другие.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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