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Синоптики зафиксировали аномальное потепление в Магаданской области

Причиной такой аномалии является приход в регион теплых воздушных масс

ТАСС, 30 октября. Синоптики Магаданской области на этой неделе зафиксировали нехарактерную для местности высокую температуру воздуха на территории региона. Об этом сообщили ТАСС в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Колымы.

"Аномально теплая погода в регионе держится последние несколько дней. Конечно, у нас есть районы, где сейчас минусовые температуры воздуха, но в целом в Магаданской области сейчас намного теплее, чем должно быть в это время года", - сообщил собеседник агентства.

По информации управления, во многих районах области температура воздуха колеблется от ноля до пяти градусов - на восемь-десять градусов выше обычных показателей конца октября. Синоптики объясняют аномалию приходом в регион теплых воздушных масс, сформированных проходившими недавно по Дальнему Востоку циклонами и антициклонами.

В ближайшие несколько дней в Магаданской области понижения температуры воздуха не ожидается.

Теги
РоссияМагаданская область
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