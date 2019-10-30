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В Якутии создадут особую природную территорию для сохранения диких северных оленей

Создание такой территории должно стать основным компенсационным мероприятием по сохранению популяции оленей

ТАСС, 30 октября. Особо охраняемая природная территория (ООПТ) площадью не менее 65 тыс. га будет создана в Булунском районе (улусе) Якутии для сохранения диких северных оленей, сообщила пресс-служба регионального Минэкологии.

В Якутии обитает около 160 тыс. особей дикого северного оленя. В середине октября Минприроды РФ попросило главу республики Айсена Николаева принять меры по защите северного оленя вплоть до полного запрета охоты на них, так как анализ популяции свидетельствует о многолетней рецессии вида.

"В Булунском улусе будет создана особо охраняемая природная территория площадью не менее 65 тыс. га. Новая охраняемая территория создается в целях сохранения маточного стада диких северных оленей лено-оленекской популяции в месте массового отела и нагула молодняка на южном склоне кряжа Чекановского", - говорится в сообщении.

По мнению министерства, создание ООПТ должно стать основным компенсационным мероприятием по сохранению популяции оленей, промысел которых является основой традиционного образа жизни в первую очередь для коренных малочисленных народов Севера в Оленекского района, куда животные ежегодно возвращаются на зимовку.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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