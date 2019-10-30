В Якутии создадут особую природную территорию для сохранения диких северных оленей

ТАСС, 30 октября. Особо охраняемая природная территория (ООПТ) площадью не менее 65 тыс. га будет создана в Булунском районе (улусе) Якутии для сохранения диких северных оленей, сообщила пресс-служба регионального Минэкологии.

В Якутии обитает около 160 тыс. особей дикого северного оленя. В середине октября Минприроды РФ попросило главу республики Айсена Николаева принять меры по защите северного оленя вплоть до полного запрета охоты на них, так как анализ популяции свидетельствует о многолетней рецессии вида.

"В Булунском улусе будет создана особо охраняемая природная территория площадью не менее 65 тыс. га. Новая охраняемая территория создается в целях сохранения маточного стада диких северных оленей лено-оленекской популяции в месте массового отела и нагула молодняка на южном склоне кряжа Чекановского", - говорится в сообщении.

По мнению министерства, создание ООПТ должно стать основным компенсационным мероприятием по сохранению популяции оленей, промысел которых является основой традиционного образа жизни в первую очередь для коренных малочисленных народов Севера в Оленекского района, куда животные ежегодно возвращаются на зимовку.