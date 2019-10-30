Создаваемый в Якутии резерват позволит сберечь диких северных оленей во время отела

ТАСС, 30 октября. Особо охраняемая природная территория (ООПТ), создаваемая в Булунском районе (улусе) на севере Якутии, позволит уберечь диких северных оленей от человека в период отела, когда эти животные наиболее уязвимы. Об этом в среду ТАСС сообщил заместитель руководителя департамента охотничьего хозяйства и ООПТ республики Алексей Чемезов.

В Якутии обитает около 160 тыс. особей дикого северного оленя, однако их численность сокращается. На число животных, в том числе, пагубно влияет охота, которой, прежде всего, промышляют представители коренных малочисленных народов Севера - для них это основа традиционного образа жизни. В середине октября Минприроды РФ попросило главу республики Айсена Николаева принять меры по защите северных оленей вплоть до полного запрета охоты на них.

"Категория для ООПТ в Булунском улусе пока не определена, скорее всего, это будет ресурсный резерват. Он необходим для того, чтобы сберечь животных во время отела, летовки и нагула молодняка, сделать так, чтобы в это время их не беспокоили охотники, транспорт", - сказал Чемезов.

По данным пресс-службы Минэкологии Якутии, площадь охраняемой территории будет составлять не менее 65 тыс. га. Ее создадут на южном склоне кряжа Чекановского - это единственное место отела, летовки и нагула молодняка лено-оленекской популяции диких северных оленей. "Безусловно, создание ООПТ будет способствовать увеличению числа диких северных оленей", - добавил представитель департамента.

Как пояснил ТАСС редактор "Русского охотничьего журнала" Михаил Кречмар, для сохранения популяции дикого северного оленя необходимо обеспечить местное население такой работой, при которой незаконная добыча животных стала бы невыгодной, и ограничить использование вездеходного транспорта, запретив его движение за пределами официально установленных дорог - автозимников и путников.

До 2012 года на территории республики обитали три крупных популяции дикого северного оленя - яно-индигирская, сундурунская и лено-оленекская. Численность двух последних не вызывает тревоги, а вот яно-индигирская, некогда крупнейшая в регионе, за прошедшие 30 лет сократилась более чем в 50 раз. В профильном департаменте сообщили, что в регионе разработан план по охране и восстановлению численности дикого северного оленя, согласно которому на их охрану и восстановление популяции до конца 2024 года планируется направить свыше 87,7 млн рублей.