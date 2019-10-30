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В Тверской области из-за непогоды без электричества остаются около 33 тыс. человек

В аварийно-восстановительных работах участвуют более тысячи человек

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Массовые аварийные отключения электроэнергии из-за непогоды продолжаются в среду в Тверской области, без электричества остаются дома примерно 33 тыс. жителей и 15 социально-значимых объектов, сообщается в справке-докладе Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"Продолжаются отключения в электрических сетях и массовые аварийные отключения в распределительных сетях. Без электроснабжения остаются: бытовые потребители - около 33 тысяч человек, социально значимые объекты - 15", - говорится в справке.

В документе уточняется, что к аварийно-восстановительным работам привлечены более 1 тыс. человек и 341 единица техники.

Причиной массовых отключений электроэнергии в Тверской области, которые происходят с 28 октября, стал шквалистый ветер, его скорость достигала 20 м/с.

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РоссияТверская область
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