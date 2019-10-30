Снегопады, заморозки и сильный ветер ожидаются в Центральной России

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды с 30 октября по 1 ноября на значительной части Центрального федерального округа (ЦФО). Мокрый снег, усиление ветра и понижение температуры воздуха в среднем до минус 1-5 градусов прогнозируются в Брянской, Ивановской, Орловской, Тверской, Тульской и некоторых других областях, сообщили ТАСС в среду в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Резкое ухудшение погоды до конца суток 30 октября, по информации синоптиков, ожидается в Ивановской и Тульской областях, где пройдет мокрый снег, порывы ветра могут достигать 13-18 м/с, в ночь на четверг ожидается понижение температуры воздуха до минус 3 градусов. "В Орловской области в четверг ожидается минус 1 градус днем, минус 5 градусов ночью, но без осадков, в пятницу возможен дождь, плюс 2 градуса днем, минус 3 градуса ночью", - сказали ТАСС в региональном ЦГМС.

Утром в среду снегопад прошел в Брянской области, снежные заносы образовались на трассе М-3 "Украина" на границе с Калужской областью. По прогнозу регионального ЦГМС, непогода сохранится минимум до вечера 30 октября, возможны мокрый снег, ветер с порывами до 15-18 м/с, температура воздуха в ночные часы составит до минус 5 градусов. Сильный снегопад также прошел в ночь на среду в Костроме, как сообщила пресс-служба администрации региона, на уборке трасс задействована 51 единица техники, ведется обработка дорог противогололедными материалами.

Синоптики предупредили жителей Владимирской области, что в ночь на 31 октября температура воздуха опустится до минус 7 градусов, а днем в четверг повысится до минус 2 градусов, это может привести к образованию гололедицы. До минус 10 градусов предстоящей ночью похолодает в Тверской области. "В ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды с осадками различной интенсивности в виде дождя и снега, на отдельных участках дорог, особенно ночью и утром возможно образование гололедицы", - отметили в региональном ЦГМС.

Температура воздуха в ночные часы в период с 30 октября по 1 ноября будет опускаться до минус 1-5 градусов в Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской, Ярославской областях, в дневные часы ожидается до плюс 1-3 градусов. В Тамбовской области в ночь на 31 октября, по прогнозу регионального ЦГМС, пройдет ледяной дождь, который может привести к обрыву электропроводов, днем в четверг и пятницу осадков не ожидается, потеплеет до плюс 2 градусов.

По данным Гидрометцентра России, непогода в ЦФО связана с перемещением атмосферных фронтов циклона с центром над Архангельской областью. Синоптики Центра погоды "Фобос" отметили, что вторжение холодного арктического воздуха не будет продолжительным, в начале следующей недели начнут поступать теплые воздушные массы, которые сформировались над Южной Европой.