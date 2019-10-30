Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Снегопады, заморозки и сильный ветер ожидаются в Центральной России

Синоптики обещают ухудшение погоды с 30 октября по 1 ноября
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды с 30 октября по 1 ноября на значительной части Центрального федерального округа (ЦФО). Мокрый снег, усиление ветра и понижение температуры воздуха в среднем до минус 1-5 градусов прогнозируются в Брянской, Ивановской, Орловской, Тверской, Тульской и некоторых других областях, сообщили ТАСС в среду в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Резкое ухудшение погоды до конца суток 30 октября, по информации синоптиков, ожидается в Ивановской и Тульской областях, где пройдет мокрый снег, порывы ветра могут достигать 13-18 м/с, в ночь на четверг ожидается понижение температуры воздуха до минус 3 градусов. "В Орловской области в четверг ожидается минус 1 градус днем, минус 5 градусов ночью, но без осадков, в пятницу возможен дождь, плюс 2 градуса днем, минус 3 градуса ночью", - сказали ТАСС в региональном ЦГМС.

Утром в среду снегопад прошел в Брянской области, снежные заносы образовались на трассе М-3 "Украина" на границе с Калужской областью. По прогнозу регионального ЦГМС, непогода сохранится минимум до вечера 30 октября, возможны мокрый снег, ветер с порывами до 15-18 м/с, температура воздуха в ночные часы составит до минус 5 градусов. Сильный снегопад также прошел в ночь на среду в Костроме, как сообщила пресс-служба администрации региона, на уборке трасс задействована 51 единица техники, ведется обработка дорог противогололедными материалами.

Синоптики предупредили жителей Владимирской области, что в ночь на 31 октября температура воздуха опустится до минус 7 градусов, а днем в четверг повысится до минус 2 градусов, это может привести к образованию гололедицы. До минус 10 градусов предстоящей ночью похолодает в Тверской области. "В ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды с осадками различной интенсивности в виде дождя и снега, на отдельных участках дорог, особенно ночью и утром возможно образование гололедицы", - отметили в региональном ЦГМС.

Температура воздуха в ночные часы в период с 30 октября по 1 ноября будет опускаться до минус 1-5 градусов в Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской, Ярославской областях, в дневные часы ожидается до плюс 1-3 градусов. В Тамбовской области в ночь на 31 октября, по прогнозу регионального ЦГМС, пройдет ледяной дождь, который может привести к обрыву электропроводов, днем в четверг и пятницу осадков не ожидается, потеплеет до плюс 2 градусов.

По данным Гидрометцентра России, непогода в ЦФО связана с перемещением атмосферных фронтов циклона с центром над Архангельской областью. Синоптики Центра погоды "Фобос" отметили, что вторжение холодного арктического воздуха не будет продолжительным, в начале следующей недели начнут поступать теплые воздушные массы, которые сформировались над Южной Европой.

Теги
РоссияОрловская областьТверская областьИвановская областьЛипецкая областьТульская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьКалужская областьКурская областьРязанская областьТамбовская областьЯрославская область
Реклама на ТАСС
На проекты реставрации исторических зданий Петербурга потратят 185 млн рублей
Эти деньги позволят подготовить документацию на 65 многоквартирных домов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС