В пострадавшем от паводков Тулуне завершили восстановление объектов ЖКХ

ИРКУТСК, 30 октября. /ТАСС/. Власти Иркутской области завершили аварийно-восстановительные работы на объектах ЖКХ в Тулуне, пострадавшем от паводков минувшим летом. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора региона со ссылкой на председателя областного правительства Руслана Болотова, посетившего вместе с главой региона Сергеем Левченко в Тулуне несколько пострадавших от стихии предприятий ЖКХ.

"Завершены аварийно-восстановительные работы на объектах жилищно-коммунальной сферы, которые были затоплены в Тулуне минувшим летом",- сказали в пресс-службе, отметив, что делегация правительства региона также побывала в среду на основных площадках, где строится новое жилье и социальные объекты. По данным собеседника агентства, отдельное внимание власти уделили местному водозабору, где проводится замена оборудования. "Работы вступили в завершающую стадию, в ноябре здесь будет смонтировано электронное оборудование, полностью заменены внутренние сети, павильоны, насосное оборудование, задвижки, проведен комплексный ремонт всех зданий", - цитируют Болотова в пресс-службе. Следующим этапом, по его словам, должна стать модернизация городских инженерных сетей, которые необходимо адаптировать к увеличенной нагрузке в связи с новым жилищным строительством. По итогам посещения объекта Левченко поручил усилить защиту объектов водозабора от паводков до максимальных проектных отметок.

Кроме того, как отметил собеседник агентства, представители правительства региона осмотрели строительство новой школы на 1275 учащихся. Ее возводят в районе первой очереди двухэтажных многоквартирных домов для переселенцев. "Здесь будут учиться школьники из многоквартирных домов, которые строятся здесь же в микрорайоне для тех, кто пострадал, земля отведена, стройплощадка готова", - сказал губернатор Сергей Левченко. Он отметил, что новая школа вместит в себя пять учебных блоков и в ней предусмотрены два бассейна, что делает ее проект лучшим в области. По словам Левченко, учебное заведение должны сдать к 15 августа следующего года.

Для того, чтобы обеспечить теплом школу и другие расположенные в этом районе социальные объекты, власти планируют расширить действующую котельную, установив в ней дополнительный котел. Эти работы также планируется завершить к началу следующего отопительного сезона.