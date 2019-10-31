Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб

С 1 ноября в России будут действовать новые ГОСТы для хлебобулочных изделий из ржаной и пшеничной муки. Станет ли теперь российский хлеб красивее, пышнее, а главное — полезнее, и изменится ли из-за этого его цена?

Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова. По своим свойствам она "не дотягивает до сортовой" и делается из пшеницы, которая используется при производстве комбикормов. При этом внешне потребители не замечали снижения качества продукта из-за добавления различных улучшителей — разрыхлителей и стабилизаторов. Улучшители используются, чтобы обеспечить пористость, эластичность мякиша, снизить "крошковатость", придать выпеченным изделиям хороший объем, а также замедлить черствение и даже увеличить выход готовых изделий.

"Конечно, это отражалось на качестве хлеба, мука общего назначения подразумевает более низкие показатели качества", — говорит Кулакова, добавляя, что в муке общего назначения более низкое содержание клейковины, что для выпечки хлеба очень важно, так как сказывается и на объеме, и на количестве продукции. Для получения хлеба высокого качества содержание клейковины должно быть не ниже 26%. С 1 ноября из рецептов изготовления хлеба все производители России должны исключить муку "общего назначения": использовать можно только хлебопекарную муку. Но эксперт также предполагает, что новые ГОСТы не защитят от использования различных добавок. "Если в советских ГОСТах были жесткие требования по кислотности, влажности, пористости и клейковине, то сейчас большой разбег. Чем больше требований, тем более качественным будет изделие. Хочется верить, что будет так", — говорит Кулакова. Кроме того, она надеется, что при использовании качественной муки необходимость применения улучшителей просто отпадет. +2 рубля за буханку Цена — это последнее, на что может повлиять новый хлебный ГОСТ, считают представители отрасли. "Мне кажется, принципиально ничего не поменяется. Во-первых, никто, покупая хлеб, не изучает детально — ГОСТ или не ГОСТ. Во-вторых, основная составляющая себестоимости хлеба не мука, а другие вещи. Зачастую самые дешевые виды хлеба, так называемые социальные, могут продаваться даже ниже себестоимости", — сообщил Андрей Сизов, директор компании "Совэкон", которая занимается анализом аграрных рынков.

Кроме того, большинство крупных производителей, как правило, не поддались искушению и не перешли на менее качественную муку, когда это было возможно. Чаще всего пользовались этой лазейкой в стандартах небольшие частные пекарни, которым теперь предстоит пересмотреть технологию производства. Для них новый ГОСТ — это повод повысить цену из-за дополнительных издержек. По словам предпринимателя Владимира Коровина из Мордовии, который занимается производством хлебобулочных и кондитерских изделий более 15 лет, использование хлебопекарной муки приводит к удорожанию хлеба примерно на два рубля с каждой буханки. А вот предприятия "Петрохлеба", одного из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий Ленинградской области, и без нового ГОСТа всегда использовали только хлебопекарную муку.

"Вступление в силу новых ГОСТов не повлияет на конечную стоимость хлеба среди тех производителей, которые до этого использовали муку общего назначения. Причина заключается в незначительной разнице средней рыночной стоимости двух категорий муки. На рост стоимости хлеба к концу года повлияет рост закупочной стоимости сахара”, — сказала ТАСС главный технолог компании Жанна Дюссекова. Нижегородская компания "Сормовский хлеб" первая в регионе получила сертификаты на соответствие новым ГОСТам, так как это предприятие тоже всегда работало только с хлебопекарной мукой. "Качество хлеба, сделанного из хлебопекарной муки, выше. Разница здесь в содержании белка — в хлебопекарной муке оно выше. Такой хлеб будет отличаться по вкусу от продукта, сделанного из муки общего назначения, но и цена на него будет в среднем больше и может отличаться в разных регионах страны", — отметили на предприятии. Контроля нет Производители в регионах обеспокоены тем, что проконтролировать, какую муку использует предприятие, сложно. "Как доказать, что предприниматель работает по ГОСТу? Сегодня он привезет "гостовскую" муку для проверки, а дальше будет использовать муку, которую ему добавлять выгоднее. Кто это проверит? Если разобраться, системы контроля нет", — отмечает мордовский предприниматель Владимир Коровин.

О потоке фальсификата муки предупреждает и Олег Омельченко, исполнительный директор группы компаний Delavant, в которую входит одно из крупнейших в России предприятий хлебопекарной отрасли "Владимирский хлебокомбинат". По его прогнозам, оборот такой муки возможен на малых мельницах, работающими под конкретного заказчика. "Проверить состав содержимого упаковки можно не чаще, чем в период, установленный законодательством. А Роспотребнадзор осуществляет проверки один раза в три года, да и то в случае, если говорить о фасованной и маркированной муке", — добавил собеседник агентства. Качественный, но все равно вредный У врачей-диетологов нет однозначного мнения о том, какой хлеб вреднее для человека — с улучшителями, влияние которых на здоровье не до конца изучено, или с большим содержанием клейковины. Но врач диетолог-эндокринолог Елена Островская предупреждает, что, как ранее, так и теперь хлеб, пусть и приготовленный по новым стандартам, при излишнем его употреблении все же может негативно сказаться на состоянии центральной нервной системы. Во всем виноват глютен (все та же клейковина), высокое содержание которого в хлебе противопоказано детям и подросткам, а также всем, кто заботится о фигуре, здоровье и долголетии.

"Если в хлебе будет увеличение клейковины, это однозначно скажется плохо на состоянии центральной нервной системы, потому что глютен — это белок, который как бы парализует работу клеток мозга, вызывает ускоренные процессы старения в клетках мозга. У детей и подростков вызывает ухудшение памяти, способности концентрации внимания и обучаемости. Чрезмерное употребление таких продуктов вызывает повышенную раздражительность, желание больше и больше есть сладкого, потому что при снижении концентрации сахара в крови ухудшается настроение. Для центральной нервной системы это самый основной удар", — объяснила врач.