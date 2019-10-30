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В Чечне проложат переправу к встроенным в выемку скалы Ушкалойским башням-близнецам

Кроме того, власти планируют завершить строительства моста через реку Аргун до конца года

ГРОЗНЫЙ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Чечни намерены проложить в горном районе переправу через реку Аргун, чтобы сделать доступными для посещения Ушкалойские башни-близнецы XI-XII веков, встроенные в скальные ниши. Об этом написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Я побывал в Ушкалое, в селе затруднен подъезд через реку Аргун к местной школе. Я поручил [зампредседателя правительства - министру автомобильных дорог] Абубакару Тумхаджиеву решить вопрос строительства нового моста. Кроме того, в ближайшее время появится пешеходная переправа к знаменитым Ушкалойским башням-близнецам, которые являются объектом культурного наследия и достопримечательностью нашей республики", - написал Кадыров.

По его словам, также в районе ведутся работы по строительству моста через реку Аргун, которые будут завершены до конца года.

"Вместе с заместителем председателя правительства - министром автомобильных дорог Чечни Абубакаром Тумхаджиевым мы посетили место строительства моста через реку Аргун в селе Итум-Кали. Его протяженность 40 м. Дорожники планируют сдать объект в эксплуатацию до конца текущего года", - добавил глава региона.

Встроенные в выемку скалы четырехэтажные Ушкалойские башни, датируемые XI-XII веков, находятся в Итум-Калинском районе на правом берегу реки Аргун. Башни своеобразной архитектуры, имеют три стены, четвертой стеной служит скала, а кровлей - каменный козырек скалы. В 1944 году одна из башен была разрушена, но в 2011 году обе башни были отреставрированы и восстановлены.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСКФОЧечня
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