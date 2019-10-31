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Парк спецтехники для уборки дорог в Чите увеличат на треть

Планируется поступление более 15 единиц спецтехники

ЧИТА, 31 октября. /ТАСС/. Парк спецтехники, необходимой для уборки дорог в Чите, пополнится более чем на 15 новых машин и в итоге увеличится на треть. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Минстроя Забайкальского края.

"В ноябре-декабре ожидается поставка десяти единиц техники, в том числе грейдер, мини-погрузчики с щеточным оборудованием, комбинированные дорожные машины на базе "КамАЗа". В марте следующего года в Читу прибудет еще часть техники - подметально-уборочные машины, автокран и другие", - сказал глава министерства Алексей Гончаров.

В пресс-службе краевого Минстроя добавили, что всего ожидается поступление более 15 единиц спецтехники. Аукцион на ее закупку провел комитет по имуществу Читы.

Уборкой улиц в Чите занимается муниципальное предприятие ДМРСУ. Сейчас в его парке - более 20 единиц специальной техники. "Парк устарел и изношен более чем на 85%. Некоторые машины старше 30 лет, часть техники находится на капитальном ремонте. Новая спецтехника, безусловно, облегчит работу по уборке городских улиц", - отметил директор предприятия Олег Митюков.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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