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В Приамурье иконе главного храма Вооруженных сил поклонились более 8 тыс. военнослужащих

Далее икону отправили в Хабаровск

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 октября. /ТАСС/. Военнослужащие в Амурской области поклонились иконе главного храма Вооруженных Сил РФ "Спас Нерукотворный", сообщила в четверг журналистам пресс-служба ВВО.

Свой путь икона начала в Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне в главном храме Вооруженных сил России, который строится в московском парке "Патриот". В течение года икону провезут по 120 городам России. В Приамурье икону доставили военно-транспортной авиацией 26 октября. Выставили ее в храме иконы Божьей Матери "Скоропослушница" города Белогорска, 27 октября было открыто ее посещение.

"Более 8 тыс. военнослужащих помолились иконе главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации "Спас Нерукотворный" и мощам святых за время ее пребывания в Амурской области. В среду состоялась церемония прощания со святыней и ее дальнейшая отправка бортом военно-транспортной авиации на аэродром г. Хабаровска", - говорится в сообщении.

Ежедневно были организованы молебны и посещение святыни военнослужащими, их семьями и жителями Приамурья. В первый день пребывания иконы военнослужащие организовали полевую кухню. Тысячи верующих, прибывшие из дальних городов и сел региона, смогли пообедать солдатской кашей и чаем.

Средства на создание иконы пожертвовал президент России Владимир Путин. Освящение иконы совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пасхальном богослужении 28 апреля.

В ковчеге, который неизменно сопровождает икону, находятся восемь частиц святых покровителей: великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, апостола Петра, великомученика Пантелеимона Целителя, а также праведного воина Федора Ушакова, который был командующим Черноморским флотом и является одним из самых почитаемых святых на флоте.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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