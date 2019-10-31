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В 2021 году Санкт-Петербург примет Международную конференцию железнодорожных музеев

В этом году музей железных дорог России стал номинантом премии "Европейский музей года - 2019"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Музей железных дорог России, расположенный в Санкт-Петербурге, примет в 2021 году Международную конференцию профильных музеев. Об этом в четверг сообщили ТАСС в секторе маркетинга учреждения.

"Санкт-Петербург примет следующую Международную конференцию железнодорожных музеев RAILCONF в 2021 году. Об этом в ходе праздничного мероприятия, посвященного двухлетию со дня открытия музея, по итогам участия в отраслевой конференции, которая завершилась в Сиднее, объявил директор музея железных дорог России Владимир Одинцов", - сказала собеседница агентства.

Отмечается, что за право провести юбилейную, пятую по счету конференцию (проходит раз в два года) боролись несколько крупнейших железнодорожных музеев из разных стран. В этом году в работе конференции приняли участие музеи железных дорог Австралии, Тайваня, России и Швеции.

"Основная экспозиция музея окончательно сложилась в этом году. Сегодня музей железных дорог России соответствует всем высоким международным стандартам. В этом году музей вошел в число номинантов премии "Европейский музей года - 2019" и удостоен диплома в номинации за особые достижения как музея, ориентированного на посетителей. На конференции в Сиднее много говорили о необходимости развития новых технологий. Наш музей с точки зрения интерактивности, без сомнения, входит в число мировых лидеров среди технических музеев", - привели слова Одинцова в секторе маркетинга.

Первая международная конференция железнодорожных музеев состоялась в 2013 году в Японии, впоследствии мероприятия проходили в Балтиморе (США), Нюрнберге (Германия) и Сиднее (Австралия). Темами обсуждения на отраслевых встречах руководителей крупнейших железнодорожных музеев мира являются вопросы сохранения, реставрации, отбора экспонатов, развитие музеев как новых исторических и культурных пространств, государственно-частное партнерство, мультимедийные и интерактивные возможностей музеев и многое другое.

Музей железных дорог России в Санкт-Петербурге открылся 30 октября 2017 года, в день 180-летия начала железнодорожного сообщения в России. Комплекс, который расположен на территории более 50 тыс. кв. метров, считается одним из крупнейших музеев железных дорог в мире.

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РоссияСанкт-Петербург
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