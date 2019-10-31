Памятник маршалу Рокоссовскому в Улан-Удэ откроют 21 декабря

УЛАН-УДЭ, 31 октября. /ТАСС/. Открытие памятника маршалу, дважды Герою Советского Союза Константину Рокоссовскому, в Улан-Удэ состоится 21 декабря. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Рабочая модель скульптурной композиции готова, в скором времени начнутся работы по литью памятника. Статую великого полководца установят в связи с празднованием в 2020 году юбилейной даты - 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Открытие конной композиции планируется 21 декабря", - сообщили в мэрии.

Инициатором проекта выступило Российское военно-историческое общество, которое летом 2019 года объявило конкурс на лучшее архитектурно-художественное решение памятника маршалу. В интернет-опросе приняли участие почти 3,2 тыс. человек. Из 10 предложенных вариантов наибольшую поддержку получил проект скульптора Матвея Макушкина, за него проголосовало 838 человек. Расходы на изготовление памятника общество взяло на себя. Городские и республиканские власти помогли в проведении народного голосования по выбору места и профинансировали работы по проектированию и установке постамента на сумму 7 млн рублей.

Общая высота памятника вместе с гранитным постаментом составит 7,6 метра, высота самой бронзовой скульптуры - Рокоссовского верхом на коне - 3,6 метра. В феврале 2019 года жители города с помощью интернет-голосования определили, что памятник будет установлен на Мемориале Победы, между фонтаном "Звезда" и проезжей частью улицы Балтахинова.

Константин Рокоссовский родился в 1896 году в Варшаве. В составе российской армии участвовал в Первой мировой войне. В 1917 году перешел добровольцем в красную гвардию, затем в красную армию. С 1920 по 1936 годы служил на территории Бурятии. Дважды Герой Советского союза, кавалер Ордена "Победа" (1945), один из крупнейших полководцев Второй мировой войны. Единственный в истории СССР маршал двух стран: Маршал Советского Союза (1944) и маршал Польши (1949). Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. В 1949-1956 году был министром обороны Польши. Умер в 1968 году в Москве.