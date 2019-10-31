Под Пензой нашли один из первых в Европе центров по выплавке чугуна

ПЕНЗА, 31 октября. /ТАСС/. Крупное чугунолитейное производство XIII - XIV веков - одно из первых в Европе - обнаружено на территории Никольского селища в Пензенской области. Ученые предполагают, что средневековое поселение было одним из крупных золотоордынских производственных и торговых центров, сказал ТАСС доктор исторических наук, директор Института непрерывного образования Пензенского государственного университета (ПГУ) Геннадий Белорыбкин.

"Мы обнаружили огромное поле площадью около 500 кв. метров, усыпанное отходами чугунолитейного производства. На берегу ручья были обнаружены руины трех чугуноплавильных печей диаметром до четырех метров. Это свидетельство одного из самых ранних появлений чугуна в Европе", - отметил Белорыбкин.

Курганы Бронзового века и клады Золотой Орды

Селище располагается недалеко от города Кузнецка Пензенской области, у села Никольское, примерно в 100 км от областного центра. Археологический памятник был открыт в начале ХХ века саратовскими учеными, на протяжении столетия здесь проводились раскопки, но комплексное изучение территории началось только в 2018 году.

По словам Белорыбкина, уникальность памятника состоит в том, что здесь обнаружены три культурных слоя. Первые поселения на этой территории возникли в Бронзовом веке и датируются II тысячелетием до нашей эры. В XI веке здесь возникло поселение, просуществовавшее до конца XIV века. В 1960-е годы археолог Михаил Полесских во время раскопок обнаружил на территории селища керамику, остатки жилищ, а также исследовал погребальные курганы - захоронения, характерные для срубной культуры.

"Найденное Полесских поселение вытянулось на расстояние 3-4 км вдоль реки - по тем временам это очень большая площадь. Когда в XIII веке сюда пришли монголы, они не тронули поселение, это видно по культурному слою, насыщенному различными артефактами. Видимо, его жители просто предпочли сдаться", - отметил собеседник.

Другая особенность селища - огромное количество монет и украшений, которое находили здесь на протяжении десятилетий.

"Это монеты Золотой Орды, Хорезма, Ирана, государств Средней Азии, Кавказа и Причерноморья, Поволжья, у нумизматов есть предположение, что это один из самых крупных монетных центров, который был в Золотой Орде, не считая ее столицы. Для сравнения - в средневековом городе Мокша (современный Наровчат) был чеканный двор, но количество обнаруженных там монет примерно в 100 раз меньше, чем на территории Никольского селища. Здесь активно велась торговля и, похоже, было что-то вроде караван-сарая", - добавил Белорыбкин.

Ценные находки десятилетия привлекали кладоискателей, долгие годы территорию селища раскапывали "черные археологи". С распространением интернета и появлением форумов кладоискателей, стали понятны масштабы расхищений, отмечает Белорыбкин. Едва ли не большая часть монет и других артефактов была нелегально продана.

Первый в Европе чугун

Систематические археологические раскопки на территории селища начались в 2018 году, в 2019-м в них приняли участие сотрудники Пензенского госуниверситета, Института археологии Академии наук Республики Татарстан, Русского географического общества, краеведы. По словам Белорыбкина, в истории селища очень много неясного - до сих пор лишь примерно известны его границы, число жителей, их занятия.

Благодаря раскопкам удалось обнаружить ремесленный центр, где производили изделия из чугуна.

"Мы обнаружили остатки сковородок, чугунков разных форм и размеров, вплоть до котлов, другую посуду, различные приспособления из чугуна - крючки, зацепы. Причем качество чугуна довольно высокое. Когда мы обследовали окрестности, то нашли огромное количество выходов болотных руд - сырья для производства чугуна", - отметил собеседник.

По словам профессора, в XIII веке производство чугуна только начинало развиваться в Европе на отдельных территориях. На территорию современной Европейской России чугунное литье распространяется чуть позже, благодаря влиянию Золотой Орды. Ученый считает, что изделия из чугуна производились на территории селища для последующей продажи, что объясняет огромное количество монет, найденных здесь.

Ремесленный центр объединял представителей всех конфессий, никаких этнических ограничений не было, отметил Белорыбкин. "Здесь были и мусульмане, и иранцы, и православные - мы обнаружили много нательных крестиков, датированных XIV веком, хотя в это время Золотая Орда уже была исламским государством", - добавил он.

Никольское селище откроют для туристов

Судя по археологическим находкам, история селища как крупного центра торговли и производства чугунных изделий, завершилась в конце XIV века. В этот период многие поселения на территории Орды прекратили свое существование, отмечает Белорыбкин. "Это история, характерная в целом для Золотой Орды, - сначала чума, потом "Великая замятня" (так в древнерусских источниках назывались междоусобные войны, которые охватили Золотую Орду в середине XIV века - прим. ТАСС). Судя по всему, спрос на изделия из чугуна в это время сократился, инфраструктура рухнула, а учитывая, что здесь был центр производства на продажу, - денег не стало, работы тоже, и люди разошлись", - считает Белорыбкин.

Он не исключает, что и после XIV века, на территории селища жили люди, но это был уже не большой торговый центр, а отдельные хутора, которые не оставили после себя следов материальной культуры.

Археологи пока так и не нашли следов жилья и хозяйственных построек, а также захоронений, датированных XI-XIV веками. "Как показывают исследования поселений Волжской Болгарии и Золотой Орды на Средней Волге, жилые районы располагались отдельно от производственных, тем более что производство чугуна пожароопасное. Учитывая, что поверхность слоя не разрушена, шансы найти целые сооружения очень велика", - говорит он.

Чтобы восстановить историю селища, археологам нужно как минимум пять лет и ежегодные экспедиции. В дальнейшем объект планируется открыть для туристов. Уже сейчас в местном Доме культуры создан небольшой археологический музей. "Мы планируем в течение двух лет подготовить отдельное помещение и превратить его в полноценный музей, посвященный развитии чугунного дела и ремесла, а также открыть доступ для туристов на объект", - добавил Белорыбкин.