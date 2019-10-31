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Экипаж вертолета в Якутии спас четырех человек, заблудившихся в тайге

Для привлечения внимания трое мужчин и женщина разожгли большой костер

ТАСС, 31 октября. Экипаж вертолета Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" во время полета в Якутии спас четырех человек: у них сломались снегоходы, они заблудились в тайге и для привлечения внимания разожгли большой костер. Об этом в четверг сообщила пресс-служба авиакомпании.

Экипаж вертолета перевозил пассажиров из города Среднеколымска в село Березовка. В пути пилоты заметили людей на окраине леса. Высадив пассажиров в Березовке, экипаж решил вернуться к этим людям. К тому времени они уже разожгли в тайге большой костер, как сигнал бедствия.

"Доложив руководству авиакомпании и согласовав свои действия, экипаж произвел посадку и взял на борт трех мужчин и женщину", - говорится в сообщении.

На борту вертолета люди рассказали, что работают строителями и накануне выехали из Березовки на двух снегоходах.

"Через 50 км у них сломался первый снегоход, еще через пару - второй. Средств связи не было. Им пришлось пешком добираться до охотничьих избушек и согреваться, растапливая печки. Услышав шум вертолета, мужчины выбежали на открытое пространство и стали махать руками, чтобы их заметили. Рады, что все завершилось благополучно", - приводит пресс-служба слова пилота-инструктора Семена Семенова.

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РоссияЯкутия
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