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Зоозащитники построили в Благовещенске теплое жилище для бездомных кошек

По словам председателя общественной организации "Велес", к дому за едой уже приходит кошка и три ее котенка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 октября. /ТАСС/. Дом для кошек появился в одном из дворов Благовещенска, где будут кормить животных и ухаживать за ними. Об этом сообщила в четверг ТАСС председатель общественной организации "Велес" Нина Стельмахова.

"Мы открыли котодомик - убежище бездомным котам", - сказала она. Стельмахова уточнила, что животным в нем должно быть тепло и сытно, а у организации появится возможность прикормить их и отловить, чтобы стерилизовать: дикие кошки в руки не идут, поэтому их отлов представляет большую сложность. Первыми обитателями котодомика стали кошка и три ее котенка, кошачья семья пока не живет в нем, но регулярно приходит поесть.

Стройматериалы для кошачьего дома, по словам Стельмаховой, приносили неравнодушные люди: кто-то привез материал, чтобы отсыпать место, кто-то помог досками, а организация, с которой "Велес" сотрудничает много лет, снабдила пластиковым окном, благодаря чему в небольшое помещение теперь попадает дневной свет. 

Активистка пояснила, что если опыт по созданию жилища для бездомных животных окажается положительным, можно будет рассматривать его как пилотный социальный проект, а в будущем принимать заявки на изготовление таких помещений во дворах домов, где люди готовы кормить животных и ухаживать за ними.

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РоссияАмурская область
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