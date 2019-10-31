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Центр наставничества для молодых педагогов открылся в Северной Осетии

В проекте участвуют 20 базовых школ региона

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 октября. /ТАСС/. Центр наставничества, в котором молодые педагоги и наставники смогут повысить свой профессиональный уровень, создан в Северо-Осетинском республиканском институте повышения квалификации работников образования, сообщила в четверг пресс-служба Министерства образования и науки республики.

"Центр будет заниматься методическим сопровождением молодых педагогов и наставников и повышением их профессионального уровня <...> Во время первого совещания на базе Центра координаторы направления "Наставничество" и представители Министерства образования и науки республики обсудили с руководителями 20 базовых школ, которые участвуют в проекте, способы эффективного и результативного взаимодействия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, базовые школы определят списки молодых педагогов и закрепят за ними наставников. В течение учебного года специалисты Центра будут проводить мониторинг работы наставника и динамики развития профессиональных качеств молодого педагога, что позволит молодому специалисту повысить уровень профессионального мастерства, минимизировав адаптационный период.

"Важно на начальном этапе прийти к взаимопониманию и найти точки соприкосновения, чтобы проект действительно получился полезным для всех участников. Только такая совместная работа может привести к ожидаемому результату, не превращая деятельность в формальность и обмен отчетной документацией", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта Алана Гагиева.

Центр наставничества создан в рамках регионального проекта "Подготовка кадров для системы образования", который разработан Министерством образования и науки региона по поручению главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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