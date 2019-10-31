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Четыре тысячи зрителей посетили арктический фестиваль "Северное сияние" в Якутии

В рамках фестиваля выступили артисты из России, Великобритании, Германии и США

ЯКУТСК, 31 октября. /ТАСС/. Международный арктический музыкальный фестиваль "Северное сияние" завершился в Якутске. Его концерты посетили 4 тыс. зрителей, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе государственной филармонии Якутии.

"Фестиваль открылся 21 сентября в Якутске, <...> прошло 13 концертов, участниками которых стали артисты из России, Великобритании, Германии и США. Фестивальные мероприятия посетили около 4 тыс. зрителей. В Якутии программа "Северного сияния" завершилась, но заключительный концерт фестиваля состоится <...> в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства.

Наряду с профессиональными музыкантами в фестивале участвовали воспитанники якутской детской школы искусств №1, дворца детского творчества, а также студенты учебных заведений.

Заключительный концерт "Северного сияния" пройдет на сцене театра "Мюзик-Холл" в Санкт-Петербурге. "Впервые в истории фестиваля его закрытие состоится на сцене театра в Санкт-Петербурге", - отметила замминистра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина. В концерте выступят симфонический оркестр "Северная Симфония", оперный хор, солисты театра "Мюзик-Холл" и симфонический хор филармонии Якутии.

"[На концертах] звучали духовная музыка, классические произведения и народные якутские, русские, украинские и грузинские песни. Последний концерт посвящен творчеству [композитора Сергея] Рахманинова", - сказала генеральный директор государственной филармонии Якутии Туйаара Пестрякова.

Международный арктический музыкальный фестиваль "Северное сияние" проводится ежегодно с 2011 года. Он приурочен к 1 октября - международному дню музыки. Организацией фестиваля занимается государственная филармония Якутии имени Г.М. Кривошапко.

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