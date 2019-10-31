В Приамурье открыт новый экологический маршрут "Урочище Симичи"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 октября. /ТАСС/. Новый экологический маршрут открыт в Бурейском природном парке в Амурской области, сообщила в четверг журналистам пресс-служба компании "Русгидро".

Русгидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Экологическая ответственность - один из важнейших приоритетов для объектов Русгидро. На сегодняшний день создано 29 экологических троп в 15 регионах России. Русгидро поддерживает 25 особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения.

"Бурейская ГЭС совместно с дирекцией по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий Амурской области открыла экологическую тропу "Урочище Симичи" в Бурейском природном парке. Проект реализован в рамках благотворительной программы Русгидро", - говорится в сообщении.

Как уточняется, тропа протяженностью 4,5 км обустроена в междуречье Больших и Малых Симичей, параллельно берегу Нижне-Бурейского водохранилища. Маршрут проходит через живописные места природного парка, для удобства посетителей обустроены смотровые площадки, оборудовано место для ночевки в лесу, площадка со спортивными снарядами из природных материалов и подкормочная площадка с вышкой для наблюдения за животными. Тропу оснастили стендами с информацией о богатой флоре и фауне Бурейского природного парка, где сосредоточено более половины видового разнообразия растительного мира Приамурья.

Отмечается, что в церемонии официального открытия экологической тропы приняли участие представители руководства дирекции по ООПТ Амурской области, Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС и администрации района. "Замечательно, что компания "Русгидро" не только построила на территории района два грандиозных объекта: Бурейскую и Нижне-Бурейскую ГЭС, но и оставила заметный след в его социальной жизни", - приводятся в сообщении слова главы Бурейского района Андрея Литвинова.

Бурейский природный парк создан в 2015 году совместными усилиями министерства природных ресурсов Приамурья, управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды обитания Амурской области, ОА "Нижне-Бурейская ГЭС". Парк образован на территориях существующих заказников "Желундинский" и "Урочище Иркун", а также на дополнительных участках в верхнем и нижнем бьефах Нижне-Бурейского водохранилища. Общая площадь парка составляет 132 тыс. га.

О компании

Русгидро - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и Республике Армения. Русгидро - первая в стране и четвертая в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Русгидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,7 ГВт.