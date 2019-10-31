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Первый "Энергокласс" открыли в Карачаево-Черкесии

Проект ориентирован на школьников 9-11 классов

ЧЕРКЕССК, 31 октября. /ТАСС/. Компания "Русгидро" открыла первый в регионе "Энергокласс", его деятельность будет направлена на профориентацию школьников и популяризацию энергетической профессии. Открытие состоялось в четверг на базе Северо-Кавказской госакадемии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального филиала компании.

"Русгидро" открыло первый в Карачаево-Черкесии "Энергокласс" на базе Северо-Кавказской государственной академии. В рамках торжественной церемонии открытия было подписано соглашение, определяющее основные положения взаимодействия компании с образовательным учреждением", - говорится в сообщении пресс-службы.

В компании отметили, что проект нацелен на школьников 9-11 классов. В 2019-2020 годах в "Энергоклассе" будут обучаться 80 девятиклассников, обучающая программа в "Энергоклассе" будет разработана согласно возрастным особенностям школьников. В новом классе будут преподаваться основы гидроэнергетики, геология, гидравлика, гидрология, энергоснабжение и энергоэффективность, история энергетики. Также учащиеся смогут посещать энергообъекты. Занятия будут проводиться специалистами компании и преподавателями образовательных учреждений.

"Русгидро" ориентировано на подготовку будущих гидроэнергетиков со школьной скамьи. Углубленная довузовская подготовка по математике и физике помогает школьникам в дальнейшем сделать осознанный выбор профессии. Особое значение в вопросе подготовки кадров для гидроэнергетики имеет взаимодействие с ведущими вузами регионов присутствия, это позволяет такому крупному энергетическому холдингу, как "Русгидро", эффективно решать задачу кадрового обеспечения всех этапов производства и распределения электроэнергии", - отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию "Русгидро" Байрта Первеева в ходе открытия, ее слова приводит пресс-служба.

По информации компании, проект реализуется с 2010 года, за это время более 400 детей прошли обучение в "Энергоклассах", 85% из них продолжили обучение по профильным направлениям в высших учебных заведениях.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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