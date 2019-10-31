Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Алиханов доложил Путину о строительстве дорог в Калининградской области

Губернатор рассказал, как идет работа по данному в 2017 году поручению ускорить строительство северного обхода города Калининграда

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. / ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов доложил президенту РФ Владимиру Путину, как выполняется его поручение по развитию транспортной инфраструктуры региона.

Губернатор рассказал, как идет работа по данному в 2017 году поручению ускорить строительство северного обхода города Калининграда. "Ваше поручение практически выполнено - полтора месяца и мы заканчиваем работы", - сказал он.

Еще одно поручение главы государства касалось обновления проектной документации для продолжения строительства скоростной дороги "Приморское кольцо" до Балтийска. "Первый этап до города Янтарного, как обещали, сделали, сейчас передаем в федеральную собственность, проект от Янтарного до Балтийска будет готов осенью следующего года", - отметил губернатор.

"Почему так долго?", - поинтересовался Путин. "Это очень сложный объект, там очень много вопросов, связанных с землей, Министерством обороны, там есть магистральные газопроводы, сети", - пояснил руководитель области.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
Реклама на ТАСС
В Дагестане подготовили около 60 площадок для написания Большого этнографического диктанта
Самая большая площадка, на которой примут участие около 1 тыс. человек, будет в Доме дружбы в Махачкале
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС