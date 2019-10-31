Алиханов доложил Путину о строительстве дорог в Калининградской области

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. / ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов доложил президенту РФ Владимиру Путину, как выполняется его поручение по развитию транспортной инфраструктуры региона.

Губернатор рассказал, как идет работа по данному в 2017 году поручению ускорить строительство северного обхода города Калининграда. "Ваше поручение практически выполнено - полтора месяца и мы заканчиваем работы", - сказал он.

Еще одно поручение главы государства касалось обновления проектной документации для продолжения строительства скоростной дороги "Приморское кольцо" до Балтийска. "Первый этап до города Янтарного, как обещали, сделали, сейчас передаем в федеральную собственность, проект от Янтарного до Балтийска будет готов осенью следующего года", - отметил губернатор.

"Почему так долго?", - поинтересовался Путин. "Это очень сложный объект, там очень много вопросов, связанных с землей, Министерством обороны, там есть магистральные газопроводы, сети", - пояснил руководитель области.