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Международная экспедиция от Петербурга до Камчатки начнется в 2022 году

Протяженность маршрута составляет более 12 тыс. км

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Более 80 отечественных и зарубежных ученых, журналистов и художников отправятся в экспедицию от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского в 2022 году. По маршруту планируется проводить этнографические научные конференции, выставки и образовательные мероприятия, сообщил в пресс-центре ТАСС автор проекта "Маршрутами Великой Северной экспедиции" Ильдар Маматов.

"Цель экспедиции - рассказать о современной России, о ее народах, территории и природе нашим зарубежным коллегам и нам самим. Есть интерес проехать по стране маршрутами великих исследователей Сибири и Дальнего Востока XVIII века, например мореплавателя Витуса Беринга. Успешно проведены переговоры об участии в экспедиции Ученых из Дании, Франции, Голландии, Германии", - сказал Маматов.

Он уточнил, что протяженность маршрута составляет более 12 тыс. км, он пройдет через территорию 39 регионов РФ. Участники экспедиции будут пользоваться железнодорожным, речным и воздушным транспортом.

"В первую очередь это образовательный проект, и в рамках его развития мы будет проводить конкурсы среди школьников, выставки картин. <...> Мы работаем с музеями в регионах на пути маршрута, наполняя экспозиции различными артефактами. В рамках экспедиции будут проходить научные диспуты, круглые столы, конференции для представителей международного ученого сообщества", - сказал Маматов.

Председатель комитета по международному сотрудничеству, продвижению территорий, развитию въездного и внутреннего туризма Новосибирской ассоциации туристских организаций Виктор Данн на пресс-конференции отметил, что стоимость участия в экспедиции для одного человека оценивается примерно в €5 тыс. "Сейчас мы ищем возможности для привлечения к экспедиции дополнительных средств, чтобы уменьшить эту сумму, облегчить положение участников", - добавил он.

По его словам, экспедиция расскажет жителям России и других стран о возможностях туризма в Сибири и на Дальнем Востоке. Мероприятие также будет содействовать повышению интереса к истории России.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКамчатский край
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