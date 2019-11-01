Два автомобиля скорой помощи поступили в приморский Арсеньев

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Служба скорой помощи города Арсеньева в Приморском крае получила два автомобиля марки Ford. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба администрации края.

"Мы приобрели автомашины марки Ford класса "В". Выбирали для себя - высокой проходимости, полноприводные. Предусмотрены ступени, чтобы можно было беспрепятственно зайти в салон и пациенту, и врачу, внутри удобные и комфортные кресла", - цитирует пресс-служба слова главврача Арсеньевской городской больницы Людмилы Аплюшкиной.

В каждой машине имеется дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор, сейф для хранения лекарственных препаратов и другое современное оборудование.

"Мы планируем задействовать машины в транспортировке пациентов по маршрутизации в краевые учреждения во Владивостоке. Наша скорая помощь обслуживает Арсеньев, Яковлевку, Анучино - в неделю бывает по несколько транспортировок в краевой центр. Доставляем беременных, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, детей", - отметила Алюшкина.

В пресс-службе администрации региона добавили, что машины были приобретены в рамках краевой программы "Развитие здравоохранения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.