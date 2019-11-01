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Синоптики зафиксировали температурный рекорд во Владивостоке в последний день октября

31 октября воздух прогрелся почти до 17 градусов тепла

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Синоптики Приморского гидрометцентра зафиксировали температурный рекорд 31 октября во Владивостоке, сообщается на сайте приморской службы.

В этот день в дальневосточной столице наблюдалось 16,9 градуса тепла, что превысило предыдущий рекорд на полтора градуса.

"Во Владивостоке последний октябрьский день отличился: на эту дату был установлен новый температурный рекорд. Максимальная температура воздуха достигла плюс 16,9 градуса. Прошлый температурный максимум, наблюдавшийся в 2011 году, был превышен на 1,5 градуса. Осадков не наблюдалось", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 31 октября большая часть территории Приморского края находилась под действием теплых воздушных масс. На юге региона наблюдалось до плюс 20 градусов, что превысило среднесуточную температуру воздуха на 3-6 градусов. 

Теги
РоссияПриморский край
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