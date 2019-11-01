Хвойный лес появится в Грозном на месте рекультивированного полигона ТКО

НАЛЬЧИК, 1 ноября. /ТАСС/. Хвойный лес появится до конца года на 22 га в Грозном на месте рекультивированного объекта твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщила заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Карина Садуллаева в Нальчике, выступая на стратегической сессии "Реализация нацпроекта "Экология" в Северо-Кавказском федеральном округа.

"Одним из интересных проектных решений стала посадка сосново-парковой зоны на территории более 22 га на месте рекультивированного полигона ТКО "Петропавловский", находившегося в границах города Грозного. Этот законсервированный полигон длительное время являлся объектом негативного воздействия. Город вместо него получает в перспективе парковую зону. Около 14 тыс. саженцев планируется посадить до конца 2019 года, посадки уже идут", - сказала Садуллаева.

Она добавила, что по состоянию на октябрь средний процент исполнения мероприятий нацпроекта достиг 85-87%.

Нацпроект "Экология" состоит из нескольких федеральных проектов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.