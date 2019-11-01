В Центральную Россию на следующей неделе придет потепление

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют постепенное потепление до плюс 8-11 градусов в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) к 4 ноября. Об этом в пятницу сообщается на сайтах региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным сайта Гидрометцентра России, 1 и 3 ноября погода на территории ЦФО будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона с центром над Архангельской областью. В регионах округа сохранится вероятность мокрого снега, небольших дождей, местами в ночные часы столбики термометров будут опускаться до минус 3-10 градусов. Но 3-4 ноября, по информации Центра погоды "Фобос", начнут поступать теплые атлантические воздушные массы, что приведет к потеплению.

В Белгородской, Воронежской и Липецкой областях в дневные часы субботу и воскресенье прогнозируется около плюс 4 градусов, 4 ноября столбики термометров поднимутся до отметки плюс 8 градусов, ночью ожидается не ниже плюс одного градуса. В Орловской и Калужской областях 2 и 3 ноября возможен ветер с порывами до 17 м/с, дожди, в понедельник непогода отступит, воздух прогреется до плюс 9 градусов днем и до плюс 5 ночью, отметили в местных ЦГМС. До плюс 6-7 градусов в воскресенье прогнозируют гидрометцентры по Тульской, Костромской, Курской, Ярославской областям.

Еще более теплая погода 4 ноября ожидается в Смоленской и Тверской областях, где по данным местных ЦГМС, днем воздух прогреется до плюс 10-11 градусов. До этих же значений столбики термометров поднимутся на день позже - 5 ноября, во Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Ивановской областях, в предстоящие двое суток в этих регионах температура воздуха днем будет держаться на уровне плюс 4-6 градусов.