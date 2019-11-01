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Карелии требуется 11 млрд рублей на перевод школ из ветхих зданий

Глава региона считает, что в небольших населенных пунктах нужно создавать специальные образовательно-административные центры

ТАСС, 1 ноября. Республике Карелия требуется более 11 млрд рублей на строительство новых школьных зданий, чтобы перевести в них общеобразовательные учреждения, которые до сих пор находятся в ветхих строениях с высокой степенью износа. Об этом говорится в материалах правительства региона, представленных в пятницу в ходе встречи первого вице-премьера правительства РФ - министра финансов Антона Силуанова с главой республики Артуром Парфенчиковым.

"Образовательный процесс осуществляется в 38 деревянных зданиях, из них с износом более 75% - 18 деревянных зданий. Износ более 75% имеют 16 кирпичных и панельных зданий. Таким образом всего 34 здания. Для организации безопасного современного образовательного процесса необходимо строительство 47 зданий образовательных организаций Республики Карелия. Ориентировочная стоимость превышает 11 млрд рублей", - отмечается в тексте презентации.

По словам Парфенчикова, в Карелии есть населенные пункты с населением в 150-300 жителей. Строить большие школы и другие социальные объекты просто нет смысла.

"Но там, конечно, все равно надо создавать образовательные учреждения. Но мы прекрасно понимаем, что подходить шаблонно к строительству школ на 100, на 200 учеников, даже на 50 (учеников - прим.ТАСС), и обеспечивать строительство образовательных учреждений там, где будут учиться 15-20 учеников - это нелогично, нерационально и наверное, даже невозможно", - сказал губернатор.

В таких маленьких населенных пунктах, считает глава республики, нужно изменять нормативы и создавать общие социально-культурные образовательно-административные центры, где под одной крышей было бы несколько помещений для школьников: небольшой детский сад, медицинская амбулатория, кабинет участкового, администрация и клуб. "Смешно же: в селе, где 300 человек, строить отдельно спортивный зал в школе и спортивный зал для взрослого населения. Это неразумно совершенно", - утверждает Парфенчиков. В связи с этим власти Карелии просят правительство РФ изменить нормативную базу, чтобы получить возможность объединять все соцобъекты в селах под одной крышей. Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов пообещал рассмотреть эти предложения

Согласно нацпроекту "Образование", в Карелии до конца 2022 года планируется создать почти 4,3 тыс. мест в пяти образовательных учреждениях за счет федерального бюджета на условиях софинансирования из бюжета республики. Новые места планируется создать в Петрозаводске, Кеми и Медвежьегорске, а также в Прионежском муниципальном районе. Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 гг. Его бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичПарфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелия
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