Муниципальную гостиницу планируют открыть в старом здании в центре Дербента

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Здание на переулке Казем-Бека в Дербенте, возможно, станет муниципальной гостиницей, во дворе которой обустроят дербентский дворик, где можно будет попробовать национальные блюда. Об этом в пятницу сообщил глава города Хизри Абакаров на своей странице в Instagram.

"Я уже рассказывал о наших работах по реконструкции переулка Казем-Бека. На нем находится муниципальное здание, которое до недавнего времени было обезображено уродливыми балконами <…> В самом здании может разместиться муниципальная гостиница, где мы будем принимать гостей Дербента. Двор также освободим от ненужных хозяйственных пристроек", - написал он.

Абакаров добавил, что во дворе гостиницы появится дербентский дворик - место, где можно будет попробовать национальные блюда и приобрести сувениры, а также пройти обучение на мастер-классах по приготовлению местных блюд и созданию ковров и керамики.

Дербент - один из древнейших городов России и всего мира, находится на побережье Каспийского моря, празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. Одна из известнейших достопримечательностей города - цитадель Нарын-Кала.