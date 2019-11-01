Фельдшерские пункты откроют в шести муниципалитетах Ставрополья до конца 2019 года

СТАВРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края готовят к открытию шесть фельдшерских пунктов до конца 2019 года. Новые учреждения проходят процедуру лицензирования, сообщила в пятницу пресс-служба краевого Министерства здравоохранения.

"В нашем крае было определено 18 населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек, где нет и не было медицинских учреждений. Из федерального бюджета для обеспечения доступности первичной медицинской помощи в них мы получили около 56 млн рублей. Работы по возведению модульных фельдшерских пунктов уже завершены, проводится лицензирование. В декабре шесть фельдшерских пунктов откроются", - приводятся в сообщении слова главы регионального минздрава Виктора Мажарова.

По данным министерства, в 2018 году на Ставрополье были смонтированы 12 фельдшерских пунктов в муниципалитетах с численностью жителей от 100 до 2 тыс. человек. Два учреждения недавно были открыты в хуторе Нижнеколонском и поселке Нижний Янкуль Андроповского района. Общая стоимость двух объектов составила 14 млн рублей, новые учреждения уже ведут прием пациентов. Планируется, что на базе фельдшерских пунктов будут работать аптеки, власти оформляют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Ранее в правительстве края сообщали, что с 2014 года в регионе было открыто 17 новых лечебных учреждений, капитально отремонтированы 158 объектов здравоохранения. В течение последних трех лет на ремонт медучреждений и оснащение современным оборудованием, а также на оплату труда медиков ежегодно направляется порядка 800 млн рублей из краевого бюджета.