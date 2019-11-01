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Казаки-некрасовцы впервые написали этнографический диктант на Ставрополье

В акции также приняли участие школьники и глава поселка Новокумский

СТАВРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Казаки-некрасовцы впервые стали участниками "Большого этнографического диктанта" в Ставропольском крае. Задания они выполняли в поселке Новокумском, сообщили в пятницу в администрации Левокумского района.

"Этнографический диктант впервые написали на Левокумье. <…> В поселке Новокумском проверяли свои знания по этнографии казаки-некрасовцы всех поколений. А также в акции приняли участие школьники и даже глава поселка Роман Киенко", - сообщается на официальной странице администрации Левокумского района в Instagram.

В XVIII веке большинство казаков-некрасовцев эмигрировали в Турцию, не желая подчиняться царю и дав завет не возвращаться в Россию при царях. На родину казаки-некрасовцы вернулись в 1960-е годы, сохранив самобытную культуру и уклад жизни. Сейчас они проживают в поселке Новокумском Левокумского района Ставропольского края, где в этнодеревне сохраняют свой быт, знакомят гостей с традиционной культурой.

На диктант казаки-некрасовцы пришли в своих исконных платьях и костюмах, написание диктанта началось с молитвы, после его завершения старейшины исполнили духовный стих "Многие лета". "Когда казаки-некрасовцы собираются на какое-то важное дело, то обязательно читают молитву, чтобы все прошло хорошо. Участие в диктанте для на было очень интересным, впервые у нас такое событие, мы решили проверить свои знания, расширить кругозор", - пояснила ТАСС участница диктанта, методист Центра казаков-некрасовцев Валентина Лясковская.

Диктант написали 20 казаков некрасовцев, младшему участнику 11 лет, старшему - за 80 лет. В региональной части заданий они нашли и вопросы про свою историю. "Нам было очень приятно, воспряли духом. Есть очень много интересного в нашей культуре, что можно включить даже и в общероссийские вопросы. В следующем году будем обязательно участвовать снова, и подготовимся, мы уже поняли, где нужно свои знания подтянуть", - рассказала Лясковская.

Просветительская акция "Большой этнографический диктант" проводится в России четвертый год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного - к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдавия и другие. Акция направлена на популяризацию знаний о культуре и традициях народов России.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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