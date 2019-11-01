Первый снег на Северном Кавказе нарушил работу аэропорта и привел к закрытию дороги

ПЯТИГОРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Снег, выпавший в пятницу на Северном Кавказе, привел к нарушению работы аэропорта Нальчика и временному закрытию для большегрузов Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии. По данным на 17:40 мск, в запасные аэропорты перенаправлены два рейса из Москвы.

"Второй самолет, летевший из Москвы в Нальчик 1 ноября, борт авиакомпании "Аэрофлот", приземлился в Минеральных водах. Очень густой туман в Нальчике", - сообщил ТАСС представитель аэропорта столицы Кабардино-Балкарии Ислам Шомахов. Он отметил, что пассажиров доставят в Нальчик на автобусе, а тех, кто должен был улететь из Нальчика, отправят в Минеральные воды.

Ранее в пятницу самолет авиакомпании "Победа", летевший из Москвы, приземлился в аэропорту Магаса (Ингушетия), его пассажиров на автобусах доставили в Нальчик.

Кроме того, снегопад в Грузии на Крестовом перевале стал причиной закрытия для большегрузов Военно-Грузинской дороги, которая ведет из Владикавказа в Тбилиси. На границе образовалась очередь из 80 машин. Днем в пятницу дорога заработала в штатном режиме.

По данным Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии, с 1 по 2 ноября в регионе возможны осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, в горах - снег с усилением ветра до 20 м/с, ожидается понижение температуры до минус 6 градусов.

Снег на курортах Кавминвод

В городах-курортах Кавминвод продолжает идти снег. Уборочная техника работает на улицах Кисловодска и Ессентуков. В Пятигорске снег повалил ветки деревьев, их убирают городские службы, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Коммунальщики Ессентуков ликвидируют снежные наносы. Осадки продолжаются чуть меньше суток, а высота снежного покрова достигала 20 см. Работа началась на магистральных улицах, их чистят уже около 9 часов", - пояснили ТАСС в пресс-службе администрации города. По словам собеседника агентства, в первую очередь проводится обработка дорог, где ходит общественный транспорт, после этого техника приступит к уборке остальных участков.

По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, в ближайшие несколько часов сильный снег прогнозируют в южной части Ставропольского края Возможны увеличения количества ДТП, нарушения в работе транспорта. Температура воздуха в ночь на 2 ноября понизится до минус 7 градусов.

Согласно информации отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю, в связи с непогодой с 1 по 6 ноября на территории края пройдут профилактические мероприятия по предупреждению аварийности с участием пешеходов.

Гололедица и ветер в Дагестане и Кабардино-Балкарии

В Карачаево-Черкесской Республике с вечера 31 октября и ночью 1 ноября прошли сильные осадки в виде мокрого снега, по данным синоптиков, снег выпал до уровня 24 мм. В пятницу в регионе облачно с прояснениями, местами мокрый снег, в горах - сильный снег, температура воздуха ночью в горах до минус 10 градусов. ГУ МЧС республики сообщило, что до конца 1 ноября и в ночь на 2 ноября в регионе ожидается сильный снег.

На всей территории Кабардино-Балкарии, по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 ноября сохраняется облачная погода, идут осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночь на 1 ноября температура воздуха опускалась до минус 5 градусов. 2 ноября синоптики прогнозируют в КБР сильные снегопады. "По КБР 2-3 ноября ожидается облачная с прояснениями. 2 ноября - осадки в виде мокрого снега, местами сильный снег, 3 ноября - без существенных осадков", - отмечается в сообщении. Температура воздуха ночью 2 ноября опустится до минус 6 градусов.

Как сообщает ГУ МЧС по Дагестану, с вечера 31 октября в Махачкале и в районах региона идет дождь, температура ночью опускается до минус 6 градусов. 1 ноября в отдельных районах возможна гололедица.

В Чечне 1 ноября пасмурно, без осадков. По данным МЧС республики, до конца 1 ноября, а также в течение 2 ноября в Чечне местами ожидаются мокрый снег и дождь, в отдельных районах - сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах - гололедица.

По данным Ингушского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 ноября в республике облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью в горах опустится до минус 6 градусов. Местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах - сильные осадки.