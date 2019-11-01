Ликвидированы последствия взрывов на заводе Дзержинска

ТАСС, 1 ноября. Государственный НИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области сообщил о ликвидации последствий взрывов, произошедших в начале лета на территории предприятия, сообщается на странице ГосНИИ "Кристалл" в социальной сети "ВКонтакте" .

1 июня 2019 года на предприятии в Дзержинске во время технологического процесса произошло несколько взрывов, начался пожар. По данным областного правительства, за медпомощью обратились 89 человек, госпитализированы были 18 человек, следствие возбудило уголовное дело. Дзержинский городской суд в августе обязал ГосНИИ "Кристалл" ликвидировать последствия взрывов на предприятии.

"Опасный утиль ликвидирован. Подрядчики по разминированию приложили все усилия к тому, чтобы выполнить свою работу максимально безопасно и в сжатые сроки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что образовавшиеся в районе эпицентров взрывов воронки заполнились водой, поэтому специалистам пришлось исследовать акваторию на лодках с помощью специального оборудования. Обнаруженные взрывоопасные предметы вывезли и обезвредили в условиях полигона. По данным компании, начальник управления по производственному контролю Николай Бастраков объяснил задержку с ликвидацией последствий взрывов "экстраординарной сложностью работ".

Институт "Кристалл" открыт в 1950-е годы. Специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий и производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В августе стало известно, что Ростех выделит 1,5 млрд рублей на восстановление ГосНИИ "Кристалл", средства будут выделены на возобновление производства для выполнения гособоронзаказа, а также возмещение ущерба пострадавшим.