Завершение строительства универсального зала "Саранск-Арена" требует 726 млн рублей

ТАСС, 2 ноября. Власти Мордовия рассчитывают привлечь средства федерального бюджета и спонсоров для завершения строительства в Саранске универсального зала, включающего ледовую арену, тренажерный, хореографический и гимнастический залы. Необходимый объем инвестиций оценивается в 726 млн рублей, сдать объект планируют в 2020 году, сообщил в субботу ТАСС глава республики.

Строительство многофункционального объекта началось в 2011 году, сроки сдачи неоднократно переносились.

"Строительство универсального зала завершено на 84%, на окончание работ необходимо около 726 млн рублей. Самостоятельно вкладывать средства [республиканского бюджета] мы не можем, это прописано в соглашении с Минфином РФ. Министерство спорта России полностью поддерживает республику в необходимости завершения строительства зала и обратилось с ходатайством к председателю правительства России Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой помочь региону средствами федерального бюджета. Мы также работаем над внебюджетными источниками, привлекаем средства спонсоров, уверен, что решим вопрос с финансированием и в следующем году сдадим объект", - сказал Волков.

Универсальный зал вмещает более 8000 зрительских мест и может быть использован для проведения матчей российского и международного уровней по хоккею с шайбой, соревнований по фигурному катанию и другим видам спорта.

"При трансформации ледовой арены там можно играть в мини-футбол, волейбол, баскетбол, есть прекрасный зал для художественной гимнастики, причем не только тренировочный зал, там можно проводить соревнования на мировом уровне. А по фигурному катанию у нас уже проходил чемпионат мира в действующем ледовом дворце, который вмещает 3 тыс. зрителей, и теперь Федерация фигурного катания РФ готова доверить нам проведение любого мероприятия, Татьяна Анатольевна Тарасова (заслуженный тренер России по фигурному катанию) очень ждет открытия дворца, и я ей обещал в прошлом году, что мы в 2020 году его сдадим", - отметил Волков.

По словам Волкова, на объекте завершены наружные отделочные работы, устройство трибун, ведется работа по отделке внутренних помещений. Предстоит приобрести и смонтировать технологическое и инженерное оборудование. По данным правительства республики, в 2018 году Мордовии из федерального бюджета на строительство универсального зала в Саранске была выделена субсидия в 580 млн рублей. Общая площадь застройки составляет 15 тыс. кв. метров.