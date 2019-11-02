В лесу Югры нашли 28 запертых в клетках кошек

ТАСС, 2 ноября. Сургутские полицейские ищут неизвестного, который накануне выбросил в лесной массив 28 кошек, запертых в клетках. Все животные выжили. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе УМВД России по Ханты-Мансийскому автономного округу - Югре (ХМАО-Югра).

"Инцидент произошел накануне 1 ноября. В полицию поступил звонок от местных жителей, которые случайно обнаружили в лесном массиве у обочины на дороге между Сургутом и Лянтором клетки с запертыми в них 28 кошками. На месте работала сотрудник УМВД по Сургутскому району, она активно помогала пристраивать этих животных на передержку. Материал зарегистрирован, начата проверка по данному факту", - сказали в пресс-службе.

В окружном УМВД пояснили, что личность совершившего данный поступок, пока не известна. От местных жителей поступает информация о возможном виновнике, она проверятся. Виновнику может грозить наказание, предусмотренное статьей УК РФ "Жестокое обращение с животными".