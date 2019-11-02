В МВД сообщили о 35 беспилотных автомобилях, появившихся в Москве и Татарстане

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. 35 беспилотных автомобилей введены в эксплуатацию в рамках проводимого эксперимента на дорогах Москвы и Татарстана. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"В настоящее время на дорогах общего пользования на территориях Москвы и Республики Татарстан в рамках проводимого эксперимента по опытной эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств эксплуатируются 35 таких автомобилей", - отмечается в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что участниками эксперимента являются Минпромторг и МВД России.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что считает возможным изменить правила дорожного движения (ПДД), чтобы беспилотные автомобили могли ездить по дорогам без водителей. Это вызвано частыми жалобами в правоохранительные органы граждан, указывающих, что ПДД не разрешено беспилотное управление автомобилями. Вместе с тем в ГИБДД сообщали, что Госавтоинспекция России пока не получала поручений по изменениям в ПДД для регулирования движения беспилотных автомобилей на дорогах страны.