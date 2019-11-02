По Крымскому мосту с начала движения в 2018 году проехало 8 млн автомобилей

"Восемь миллионов автомобилей, в том числе 103 тысячи автобусов и 795 тысяч грузовиков, проехали по Крымскому мосту почти за полтора года работы. Поток на полуостров менее чем на один процент превысил таманский и составил 4,034 млн машин", - говорится в сообщении.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Не менее 8 млн автомобилей, в том числе 103 тыс. автобусов, проехали по Крымскому мосту с открытия движения в мае 2018 года. Об этом сообщили в субботу журналистам в информационном центре "Крымский мост".

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Отмечается, что наибольшая месячная интенсивность движения в обе стороны зафиксирована в августе 2019 года - 1 млн автомобилей. Суточный рекорд пришелся на 12 августа - 35989 транспортных средств за 24 часа.

Наиболее часто по мосту ездят жители Крымского полуострова и Краснодарского края, а также автотуристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Самарской, Калужской, Московской, Ленинградской областей.

В инфоцентре также отметили, что за один рейс на пароме (от порта "Крым" до порта "Кавказ" или в обратном направлении) нужно было заплатить от 1,5 до 19,5 тыс. рублей в зависимости от типа и габаритов автомобиля.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов - в июне 2020 года.