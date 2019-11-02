Ассамблея "Русского мира" торжественно открылась в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Ассамблея "Русского мира" торжественно открылась в субботу в Российском государственном академическом театре драмы им. Ф. Волкова в Ярославле. На форуме собрались около 800 экспертов и общественных деятелей более чем из 80 государств, в том числе из Дании, Австралии, Великобритании, Китая, Японии, передает корреспондент ТАСС.

"Ярославль был выбран в качестве места проведения ассамблеи прежде всего потому, что он имеет прямое отношение и к Дню народного единства, поскольку первое и второе ополчение шли освобождать Москву (в 1611 году от польских интервентов - прим. ТАСС) именно от стен Ярославля. И, конечно, еще и потому, что президент РФ Владимир Путин в Ярославле объявил о проведении Года театра в России, в стенах прославленного Волковского театра мы и проводим нашу ассамблею. Ярославская земля славна своими традициями, именами, святыми, безусловно, выбор для нас был достаточно очевидным", - сказал на открытии ассамблеи председатель правления фонда "Русский мир", председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Ассамблея "Русского мира" проходит в тринадцатый раз. Основная тема форума в этом году "Пространство памяти и славы Русского мира". В день открытия Ассамблеи пройдет панельная дискуссия "Пространство памяти и славы русского мира". Участниками дискуссии станут руководители государственных и общественных организаций.

Форум будет проходить в Ярославле с 1 по 3 ноября. Эксперты, общественные деятели, журналисты, ученые примут участие в ряде круглых столов, заседаниях, которые будут посвящены обучению русскому языку за рубежом, русскому театру за рубежом, новым вызовам в информационном пространстве. Первые мероприятия ассамблеи прошли 1 ноября - состоялась творческая встреча с театральными деятелями, лекция театроведа из Болгарии Орлина Стефанова на тему "Новаторство Пушкина и русский национальный театр", а также награждения победителей I Международного конкурса цифровой журналистики, конкурса "Корреспондент Русского мира".

О фонде и ассамблее

Ассамблея "Русского мира" - это международный форум, который ежегодно проводится фондом "Русский мир" в разных российских городах накануне Дня народного единства, в 2018 году мероприятия прошли в Твери. Ранее форумы фонда "Русский мир" проходили в разное время в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и других городах.

Фонд "Русский мир" создан по указу президента РФ Владимира Путина 21 июня 2007 года. Занимается популяризацией русского языка и культуры, поддержкой программ изучения, сохранения и развития русского языка.