Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ассамблея "Русского мира" торжественно открылась в Ярославле

Форум закончится третьего ноября

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Ассамблея "Русского мира" торжественно открылась в субботу в Российском государственном академическом театре драмы им. Ф. Волкова в Ярославле. На форуме собрались около 800 экспертов и общественных деятелей более чем из 80 государств, в том числе из Дании, Австралии, Великобритании, Китая, Японии, передает корреспондент ТАСС.

"Ярославль был выбран в качестве места проведения ассамблеи прежде всего потому, что он имеет прямое отношение и к Дню народного единства, поскольку первое и второе ополчение шли освобождать Москву (в 1611 году от польских интервентов - прим. ТАСС) именно от стен Ярославля. И, конечно, еще и потому, что президент РФ Владимир Путин в Ярославле объявил о проведении Года театра в России, в стенах прославленного Волковского театра мы и проводим нашу ассамблею. Ярославская земля славна своими традициями, именами, святыми, безусловно, выбор для нас был достаточно очевидным", - сказал на открытии ассамблеи председатель правления фонда "Русский мир", председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Ассамблея "Русского мира" проходит в тринадцатый раз. Основная тема форума в этом году "Пространство памяти и славы Русского мира". В день открытия Ассамблеи пройдет панельная дискуссия "Пространство памяти и славы русского мира". Участниками дискуссии станут руководители государственных и общественных организаций.

Форум будет проходить в Ярославле с 1 по 3 ноября. Эксперты, общественные деятели, журналисты, ученые примут участие в ряде круглых столов, заседаниях, которые будут посвящены обучению русскому языку за рубежом, русскому театру за рубежом, новым вызовам в информационном пространстве. Первые мероприятия ассамблеи прошли 1 ноября - состоялась творческая встреча с театральными деятелями, лекция театроведа из Болгарии Орлина Стефанова на тему "Новаторство Пушкина и русский национальный театр", а также награждения победителей I Международного конкурса цифровой журналистики, конкурса "Корреспондент Русского мира".

О фонде и ассамблее

Ассамблея "Русского мира" - это международный форум, который ежегодно проводится фондом "Русский мир" в разных российских городах накануне Дня народного единства, в 2018 году мероприятия прошли в Твери. Ранее форумы фонда "Русский мир" проходили в разное время в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и других городах.

Фонд "Русский мир" создан по указу президента РФ Владимира Путина 21 июня 2007 года. Занимается популяризацией русского языка и культуры, поддержкой программ изучения, сохранения и развития русского языка.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЯрославская область
Реклама на ТАСС
По Крымскому мосту с начала движения в 2018 году проехало 8 млн автомобилей
В их число вошли 103 тыс. автобусов и 795 тыс. грузовиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС