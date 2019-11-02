Крутиков: международный арктический форум нужно перенести в один из северных городов РФ

МУРМАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Международный арктический форум, проходивший в этом году в Санкт-Петербурге, необходимо перенести в один из городов Арктической зоны. Об это заявил в субботу журналистам замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков в ходе рабочего визита в Мурманск.

"Этот форум должен проходить в Арктике", - сказал Крутиков.

Как вариант места проведения замминистра назвал Мурманск. Площадкой мог бы стать деловой центр "Новый Мурманск" на западном берегу Кольского залива. Идею создания которого недавно озвучил губернатор Андрей Чибис и поддержал президент РФ Владимир Путин. Как планируется, центр будет включать инфраструктуру для проведения конгрессов, форумов, выставок, там же может разместиться создаваемый Арктический научно-образовательный центр.

Как отметил Крутиков, разработка концепции первого этапа проекта центра будет завершена в течение месяца. В ней будет проработана возможность проведения в Мурманске форума.