Память жертв депортации карачаевского народа почтили в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 2 ноября. /ТАСС/. Траурные мероприятия прошли в субботу в Карачаево-Черкесии (КЧР) в память о депортации карачаевского народа в Среднюю Азию и Казахстан 2 ноября 1943 года. В городе Карачаевске на территории мемориального комплекса жертвам политических репрессий состоялся митинг с участием представителей властей региона, духовенства и общественности. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"У Мемориального комплекса жертвам депортации карачаевского народа в городе Карачаевске прошел траурный митинг, посвященный 76-й годовщине депортации", - говорится в сообщении. Участие в митинге принял глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, представители общественности и духовенства региона.

Участники митинга говорили о необходимости помнить трагические даты, о том, с какими сложностями столкнулся народ во время ссылки, при этом сохранив для будущих поколений традиции, обычаи и культуру.

"Масштабы и боль этой трагедии трудно оценить в наше мирное время. Политика депортации сопровождалась не только лишением пищи и крова, но и лишением основных человеческих гражданских прав. Целенаправленно уничтожалась культура высланных народов, обрекался на угасание их язык, искоренялись основы их исторического сознания. В тех нечеловеческих условиях ссылки карачаевцы выжили, во многом, благодаря своему трудолюбию, вере и силе своего духа, благодаря крепости и мужеству своих славных сынов и дочерей", - сказал глава КЧР Рашид Темрезов.

Изломанные судьбы и вера в справедливость

Директор и главный редактор газеты "Абазашта" Фардаус Кулова в своем выступлении добавила, что народ не сломился под тяжестью горечи и благодаря своему трудолюбию, вере в восстановление справедливости, взаимоподдержке, старики и женщины, чьи мужья сражались на фронте, смогли выжить в холодных и голодных степях Средней Азии и Казахстана, вынести все тяготы 14-летнего изгнания.

"Пусть никогда не повторятся эти страшные события. Сегодня русские, карачаевцы, черкесы, абазины, ногайцы, греки, осетины живут дружной семьей, строят будущее. Каждый из нас обязан сделать вывод из уроков истории и жить по заветам старших - жить по законам добрососедства", - сказала Кулова.

Председатель "Конгресса карачаевского народа" Къады-хаджи Халкечев в своем обращении рассказал, что в то холодное утро 76 лет назад было положено начало трагической истории, которая продлилась 14 лет.

"Наступило 2 ноября, такое же холодное, как 76 лет тому назад, когда в раннюю утреннюю стужу по горам Къарачая пронеслась тень трагедии целого народа и мучительных страданий каждого его представителя. Каждая карачаевская семья, которая читала и перечитывала фронтовые письма своих сыновей - защитников Отечества, должна была в течение получаса навсегда покинуть родную землю, в которой были захоронены многовековые останки славных предков. Изломанные судьбы, нечеловеческие условия пути в неизвестность и сверхчеловеческие усилия выживания на новой земле, в каждом слове, которое мы слышим из уст свидетелей и участников тех трагических событий, - выстраданная правда", - говорится в обращении председателя.

Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. - дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, ингуши и балкарцы. Право вернуться на родную землю депортированные народы получили 9 января 1957 года.