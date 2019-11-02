Саперы обезвредили снаряд времен войны, найденный жителями села в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Саперы уничтожили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, на который наткнулись в лесу жители села Тенгинка Краснодарского края. Об этом говорится в сообщении Росгвардии, опубликованном в субботу на официальном сайте ведомства.

"В правоохранительные органы Краснодарского края поступило сообщение, что жители села Тенгинка Туапсинского района обнаружили в лесном массиве предмет, похожий на боеприпас. На место незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН краевого управления Росгвардии. Саперы обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними 75-мм артиллерийский снаряд времен войны со следами коррозии", - говорится в сообщении.

Боеприпас был вывезен в карьер и уничтожен.