Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Саперы обезвредили снаряд времен войны, найденный жителями села в Краснодарском крае

Жители села Тенгинка обнаружили 75-мм артиллерийский снаряд в лесном массиве

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Саперы уничтожили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, на который наткнулись в лесу жители села Тенгинка Краснодарского края. Об этом говорится в сообщении Росгвардии, опубликованном в субботу на официальном сайте ведомства.

"В правоохранительные органы Краснодарского края поступило сообщение, что жители села Тенгинка Туапсинского района обнаружили в лесном массиве предмет, похожий на боеприпас. На место незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН краевого управления Росгвардии. Саперы обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними 75-мм артиллерийский снаряд времен войны со следами коррозии", - говорится в сообщении.

Боеприпас был вывезен в карьер и уничтожен.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Рейс авиакомпании Utair из Тюмени в Сочи задерживается на восемь часов
В Тюмень из Сургута направлен другой самолет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС