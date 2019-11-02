Власти РФ проработают вопрос создания ТОР для проекта "Новатэка" в Мурманске

МУРМАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Проект "Новатэка" в Мурманске по строительству крупнотоннажных морских сооружений для освоения ресурсов Арктики может получить статус территории опережающего развития (ТОР) и соответствующие льготы и преференции. Об этом заявил в субботу журналистам в Мурманске замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"Компания сможет претендовать не только на региональные льготы, но и на федеральные преференции, что сможет стимулировать дополнительные инвестиции, в том числе в социальную инфраструктуру", - сказал Крутиков и добавил, что намерен проработать этот вопрос с руководством компании.

Такое решение будет способствовать развитию проекта и скажется на развитии региона за счет налоговых отчислений, создания рабочих мест и социальных проектов с участием компании, считают в министерстве.

Реализация проекта по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений под Мурманском началась в 2015 году. Это будет линия по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и по ремонту и обслуживанию техники для арктических нефтегазоконденсатных месторождений. По словам Крутикова, проект уже находится в "зрелой стадии". Запуск планируется до конца 2020 года. Инвестиции превышают 100 млрд рублей.

Как отметил замминистра, создание ТОР позволит обеспечить проекту необходимую поддержку в то время, пока на федеральном уровне не принят закон о преференциях для инвесторов в Арктике.

"Мы готовим к внесению в Государственную думу проект закона о поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне. Обсуждали участие региона в реализации соответствующих мер поддержки - регион получит право устанавливать налоговые льготы для инвесторов, которые будут здесь реализовывать свои проекты", - сказал Крутиков.

По его словам, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ разрабатывает механизм федеральных грантов инвесторам на строительство инфраструктуры, в частности дорог и линий электропередач. Сейчас такая поддержка ограничена суммой в 10% от частных инвестиций, и ее планируется увеличить. Разрабатываются и другие виды поддержки, в частности для проектов, не связанных с добычей полезных ископаемых, в виде обнуления налоговой ставки на прибыль и снижения социальных отчислений в бюджет.