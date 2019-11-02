Обе пропавшие в Оренбурге девочки найдены

ОРЕНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Пропавшие в Оренбурге девочки 10 и 13 лет найдены, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УМВД России по Оренбургской области в субботу вечером.

"Сотрудниками полиции девочка найдена, жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказано в информации про ушедшую накануне из дома по улице Диагностики Оренбурга десятилетнюю школьницу. В полиции также сообщили, что 13-летняя жительница города Соль-Илецка Оренбургской области, переставшая выходить на связь с близкими в пятницу, нашлась.

Правоохранители поблагодарили всех неравнодушных, кто откликнулся и содействовал в поисках детей.