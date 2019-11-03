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Экс-мэр Грозного извинился после видео с применением электрошокера в отношении жителей

Свое поведение в общении с задержанными якобы правонарушителями Ислам Кадыров объяснил последствиями нескольких ДТП

ГРОЗНЫЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший мэр города Грозного Ислам Кадыров принес свои извинения после публикации видеозаписи, где он, находясь на посту главы чеченской столицы, при общении с местными жителями применяет электрошокер. Соответствующее заявление он сделал в общении с журналистом ЧГТРК "Грозный" Чингизом Ахмадовым.

Ранее правоохранительные органы начали проверку в отношении Ислама Кадырова после получения от местной телекомпании видеоматериала, из которого следует, что бывший чиновник в общении с местными жителями, предположительно, применяет электрошокер. Отрывки были также показаны в эфире телеканала. Автор сюжета Чингиз Ахмадов сообщил, что материалы были записаны личной пресс-службой бывшего чиновника, а хронометраж съемки составляет около восьми часов.

"Мне нет оправдания, я на сто процентов виноват. Я готов понести наказание за свои ошибки, но я сделал это не со злым умыслом, не в корыстных целях, а для того, чтобы помочь людям, которые стали жертвами аферистов", - сказал Ислам Кадыров.

Свое "неадекватное и неподобающее поведение" в общении с задержанными якобы правонарушителями экс-мэр Грозного объяснил последствиями нескольких дорожно-транспортных происшествий.

"Мне 29 раз делали наркоз, говорили пройти лечение и реабилитацию, но я думал, что поступаю правильно, помогаю людям. Сегодня осознаю, что это было неверно. Такое поведение не подобает ни одному из членов команды Кадырова. Мне перед собой сегодня стыдно", - сказал Кадыров.

Он также опроверг информацию о том, что его якобы сняли с должности из-за причастности к заговору против главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ислам Кадыров занимал должность мэра города Грозного с 2012 по 2015 годы. До этого он возглавлял министерство имущественных и земельных отношений региона, а также был заместителем председателя правительства Чечни.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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