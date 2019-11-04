Дома культуры отремонтировали по нацпроекту в двух крупных селах Забайкалья

ЧИТА, 4 ноября. /ТАСС/. Два дома культуры открылись после капитального ремонта в селах Хара-Шибирь и Кыра в Забайкальском крае. Работы в них обошлись почти в 10 млн рублей, выделенных по национальному проекту "Культура", сообщила в понедельник пресс-служба губернатора.

В 2019 году по нацпроекту на ремонт 12 домов культуры в районах Забайкальского края из федерального бюджета выделено 65,5 млн рублей.

"В Хара-Шибири и в Кыре после капитального ремонта открылись дома культуры. Работы были проведены в рамках реализации национального проекта "Культура". <...> В селе Хара-Шибирь работы проведены на общую сумму 4,4 млн рублей. <...> На обновление здания в Кыре направили 5,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В селе Хара-Шибирь живут около 1,5 тыс. человек. До ремонта в местном доме культуры протекала крыша, прохудились полы, теперь в здании установлены новые системы отопления и электрооборудования, заменен пол, отремонтированы фойе и вестибюль. "В 2019 году в рамках национального проекта "Культура" мы ремонтируем 12 домов культуры, хара-шибирский был самым непроблемным. Это говорит о том, что работа в нем была хорошо налажена людьми, которые с любовью относятся к своему дому", - приводятся в сообщении слова министра культура края Татьяны Цымпиловой.

Дом культуры в селе Кыра - единственное место отдыха для пяти тысяч местных жителей. Построенное в 1970 году здание нуждалось в срочном ремонте: в нем протекала крыша, провисал потолок, постоянно выходил из строя котел, разрушался фасад. После проведенного ремонта здание обновилось, в нем стало тепло, светло и уютно.

Нацпроект "Культура" рассчитан на 2019-2024 годы и включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию планируется направить 113,5 млрд рублей.