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Памятник Минину и Пожарскому открыли в Ярославле

Высота объекта, над созданием которого работали более 40 мастеров, составляет 7 м
Описание
© Светлана Сергеева/ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, возглавлявшим народное ополчение для освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, открыт в понедельник на территории Кирилло-Афанасиевского монастыря в центре Ярославля.

"Празднование дня народного единства в Ярославле впервые проходит на территории возрождающегося Кирилло-Афанасиевского монастыря, он был основан в память о формировании в нашем городе ополчения Минина и Пожарского - тех, которые объединили дружины из многих городов и земель. Мы сегодня собрались здесь, чтобы открыть памятник. Я хотел бы отметить, что много десятилетий территории монастыря находилась в запустении, и только в последние годы началось возрождение обители, символизирующее восстановление исторической памяти и традиционных духовных ценностей нашего народа", - сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на торжественной церемонии открытия памятника. 

Памятник изображает фигуры Минина и Пожарского, стоящие перед крестом с иконой Спасителя, высота объекта - 7 м. Автором проекта стал народный художник РФ Николай Мухин, над созданием композиции работали более 40 мастеров. Место для установки памятника было выбрано в результате опроса, который власти региона провели на портале правительства Ярославской области, в опросе мог принять участие любой желающий. "Что знаменательно, памятник создавался на народные деньги, пожертвованные простыми гражданами и юридическими лицами", - добавил Миронов.

Уникальность памятника и важность возрождения обители отметил заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко. Он принял участие в торжественном открытии памятника.

"Это очень символичная история - 400 лет тому назад был заложен этот монастырь, и сегодня мы, я убежден в этом, видим новую страницу в истории обители и всего города Ярославля. Памятник удивительный, он уникален - памятники [Минину и Пожарскому] есть и в Москве, и в Нижнем Новгороде, но они другие. Это совершенно новый взгляд на подвиг наших предков", - сказал Овсиенко.

Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь был основан в 1616 году в Ярославле. Монастырь был закрыт в 1925 году, в 2005 году храмы обители были переданы Русской православной церкви. В последние годы началось возрождение монастыря, установлены купола на Спасо-Пробоинской церкви и колокола на воссозданной по историческим документам колокольне. Реставрация обители продолжается.

Праздник Дня народного единства

День народного единства отмечается в современной России с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году - ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613 годы). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.

После освобождения Москвы с 1613 года этот день отмечался как церковно-государственный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, поскольку с этим образом ополчение сражалось под стенами Новодевичьего монастыря, а затем освобождало Кремль. Официально эту дату отмечали на государственном уровне до прихода к власти большевиков в 1917 году. Позднее, вплоть до 2005 года, день Казанской иконы Божией Матери был исключительно православным церковным праздником.

В настоящее время в День народного единства в российских городах проходят шествия и митинги, организованные политическими партиями и общественными движениями, концерты, ярмарки, исторические реконструкции. Президент РФ в этот день вручает государственные награды выдающимся деятелям науки и искусства, а также иностранным гражданам за большой вклад в укрепление дружбы и развитие культурных связей с Россией.

Теги
РоссияЯрославская область
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