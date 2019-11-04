Памятник Серафиму Саровскому открыли в Мичуринске Тамбовской области

ТАМБОВ, 4 ноября. /ТАСС/. Памятник преподобному Серафиму Саровскому, подвижническая деятельность которого прошла в Саровской пустыни, входившей в свое время в состав Тамбовской губернии, открыли в понедельник в Мичуринске Тамбовской области. Мероприятие было приурочено к празднику в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы и Дню народного единства.

"Сегодня вдвойне великий праздник, мы отмечаем наш православный праздник иконы Казанской Богоматери. И очень символично, что именно в этот день, что благодаря Российскому военно-историческому обществу, мы открываем такой замечательный памятник - одному из главных почитаемых святых России. Я думаю, что своим присутствием Серафим Саровский будет освящать всю жизнь нашего славного города Мичуринска, наукограда Российской Федерации", - сказал председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин на церемонии открытия.

Советник председателя РВИО Ростислав Мединский напомнил, что весь подвижнический путь преподобного Серафима неразрывно связан с тамбовским краем, где он жил и трудился в Саровской обители Тамбовской губернии с 17-летнего возраста. "Сколько же тягот и лишений пришлось преодолеть этому святому, только пламенная вера и любовь к людям стали незыблемой основой его духовного подвига. Первого августа 1903 года, в преддверии грядущих для нашей страны испытаний, Серафим Саровский был причислен к лику святых, став первым Всероссийским прославленным святым Тамбовщины", - сказал Мединский.

Памятник высотой более двух метров сделан из бронзы и установлен на гранитном постаменте в сквере на пересечении улиц Тамбовская и Интернациональная. Скульптура выполнена столичным скульптором Денисом Стритовичем по проекту Ростислава Мединского.

За последние несколько лет в регионе, благодаря поддержке РВИО, установлено более 25 скульптур, памятников и бюстов выдающимся людям Тамбовской области. В числе последних - бюсты актеру Владимиру Зельдину и народной артистке СССР, исполнительнице русских народных песен и частушек Марии Мордасовой.

Серафим Саровский родился в 1754 году, сегодня является одним из самых почитаемых русских православных подвижников. Стремясь к уединению, он долгие годы жил в лесу в келье, принял на себя иноческий труд молчания, затем ушел в монастырь. После 15-летнего затворничества в монастыре он начал принимать монашествующих и мирян, имея, как сказано в "Житии", "дар прозорливости и исцеления от болезней". Его посещали знатные особы, в том числе император Александр I. Серафим Саровский умер в 1833 году. По инициативе императора Николая II он был канонизован российской церковью в 1903 году.