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Счетная палата: региональные программы капремонта не справляются с задачами

Не выполняется порядка 20% запланированных работ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Счетная палата в ходе анализа реализации региональных программ капитального ремонта в 2018-2019 годах пришла к выводу, что они не справляются со своими задачами. Об этом во вторник сообщает пресс-служба палаты.

"Капитальный ремонт направлен на сохранение и поддержание надлежащего состояния жилищного фонда и недопущение роста ветхого и аварийного жилья. Однако результаты проведенного Счетной палатой анализа говорят о том, что региональные программы капремонта, реализация которых идет с 2014 года, пока со своими задачами не справляются", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Так, на 1 января текущего года в 737 тысячах многоквартирных домов общей площадью порядка 2,5 млрд кв. метров, включенных в программы капремонта, проживало почти 93 млн человек. Это 64% общего населения страны. При этом бюджетные деньги на проведение капремонта практически не привлекаются. Граждане перечисляют деньги из своих, как правило, небольших доходов в виде взносов, а государство должно улучшить условия их проживания, проведя капремонт в установленные сроки и с надлежащим качеством", - цитирует пресс-служба аудитора палаты Светлану Орлову.

В числе основных проблем при реализации программ палата назвала отсутствие единого порядка их формирования, а также системы технического учета жилищного фонда.

"Проблемы с организацией технического учета приводят к тому, что органы местного самоуправления и управляющие компании предоставляют недостоверные данные о состоянии многоквартирных домов и износе их конструктивных элементов. Это негативно отражается на качестве формирования региональных программ, включая очередность проведения капремонта", - отмечает Орлова.

В палате отметили, что в программы капремонта систематически включаются ветхие и аварийные дома, подлежащие сносу или реконструкции. Плохая организация работы региональных операторов, слабый контроль со стороны местных властей и срывы обязательств подрядчиками приводят к тому, что около 20% запланированных работ не выполняются.

Кроме того, Счетная палата указала на недостаточное финансирование таких программ. На 1 января 2019 года их общее финансовое обеспечение составило 55%.

"Возникшая проблема обусловлена тем, что в большинстве регионов минимальный размер взноса на капремонт почти в два раза ниже экономически обоснованного размера. Причина в том, что субъекты устанавливают его с учетом доступности для граждан при существующем у них уровне доходов", - пояснила Орлова.

Реакция Минстроя

Как утверждают в Счетной палате, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев согласился с доводами аудиторов.

"Мы понимаем, что главная проблема сейчас - это несбалансированность фондов. И мы в этом плане работаем. За этот период отработали модельный план финансовой устойчивости региональных операторов и отработали его со всеми регионами, где такая проблема есть", - приводит его слова пресс-служба ведомства.

Министр указал, что такие сложности возникают из-за "недостаточно установленных платежей" и включения в счет капремонта необязательных работ, таких как оформление и подсветка фасадов.

Теги
Орлова, Светлана ЮрьевнаЯкушев, Владимир ВладимировичРоссия
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