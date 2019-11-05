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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Погрузка последних белух из бухты Средней для выпуска в Японском море началась в Приморье

Животных транспортируют на судах "Профессор Кагановский" и "Зодиак"
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Погрузка оставшихся в бухте Средней белух, которых планируется выпустить в Японском море, началась в Приморье. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).

Консилиум ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 24 октября принял решение в связи с надвигающимися штормами выпустить 50 оставшихся белух в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника.

"Погрузка началась. Вольер с животными подвели к ожидающим с бухте судам и начали перегрузку в специальные ванны для транспортировки", - сообщил пресс-секретарь ТИНРО.

Он добавил, что процесс займет много времени. Животных будут транспортировать на двух судах, "Профессор Кагановский" и "Зодиак".

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов.

В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Трех косаток выпустили 16 июля, еще трех - 6 августа. Последнюю группу косаток вместе с шестью белухами выпустили на волю 27 августа. В настоящее время в бухте Средней остается 50 белух.

Теги
РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в ПриморьеДальний Восток
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