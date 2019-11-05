Чиновников Сахалинской области обязали отвечать на сообщения в соцсетях в течение 24 часов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Чиновники Сахалина и Курил с понедельника обязаны общаться с жителями региона в соцсетях и реагировать на их жалобы и обращения в течение суток. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Валерий Лимаренко. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

Новая система работы для чиновников была запущена в области 4 ноября, в День народного единства. Теперь сообщения пользователей, поступающие в социальные сети через страницы губернатора и правительства, будут считаться официальными. В работу незамедлительно запустились сообщения в официальных аккаунтах в Instagram, Facebook, "Одноклассниках" и в "ВКонтакте". Ответить профильные органы исполнительной власти или местного самоуправления должны за сутки, в то время как срок ответа на официальные запросы - 30 дней.

"Документ официально вступил в силу. Это значит, что теперь все сахалинские чиновники, в том числе и я, должны за сутки дать официальный ответ на сообщения, которые вы нам присылаете в социальных сетях. Уверен, что этот документ поможет выстроить более доверительные отношения между властью и жителями", - приводятся слова Валерия Лимаренко.

Перед разработкой новой системы власти опросили местных жителей и получили несколько рациональных предложений. Так, поступила идея опубликовать список официальных аккаунтов, чтобы люди не оставляли сообщения на фальшивых страницах. Также сахалинцы предложили при согласии пользователя публиковать ответ открыто, а не отправлять в личные сообщения. Множество предложений касалось и содержания ответов: люди считают, что вопросы не должны игнорироваться, ответы должны даваться по существу.

По мнению жителей, главы муниципальных образований должны нести персональную ответственность за своевременное и качественное рассмотрение запросов, поступающих через социальные сети. По информации пресс-службы, несмотря на то, что распоряжение только вступило в силу, жители уже получают ответы. За неделю губернатор получил более 150 сообщений на своих официальных страницах в соцсетях. Сахалинцев и курильчан интересуют вопросы благоустройства, переселения из аварийного жилья, строительства дорог, доступности и качества медицинской помощи.

Как сообщили ТАСС в правительстве региона, администрациям муниципалитетов области рекомендовано назначить отдельного человека, который сможет заниматься работой с социальными сетями. Первый отчет о работе новой системы в области губернатору предоставят до 20 января 2020 года. Распоряжение о его подготовке дано заместителю председателя правительства Сахалинской области Вячеславу Аленькову. После этого аналитический отчет с качественными показателями и оценкой удовлетворенности граждан будет составляться каждый месяц.